«لجنة السياحة»: الغردقة تستقبل 1200 زائر ألماني أسبوعيا خلال يونيو

قال معتز صدقي، نائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة التجارية الأمريكية، إن المانيا لا تزال تسير رحلات بشكل منتظم إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر، لا سيما الغردقة، موضحا أن شركة طيران «آير كايرو» المصرية، وكوندور الألمانية، تسيران رحلات سياحية منتظمة إلى الغردقة خلال شهر يونيو الجاري.

وأكد صدقي، أن عدد السياح الألمان الذين يفدون إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر، يبلغ نحو 1200 سائح أسبوعيا.

زيادة الرحلات الالمانية خلال يوليو

وأضاف لـ«الوطن» "من المتوقع أن ترتفع الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا إلى المدن السياحية المصرية خلال الشهر المقبل، لا سيما بعد قرار إعفاء السياح الأجانب الحاصلين على التطعيم الوافدين لمصر، من إجراء تحليل «pcr» كورونا"، موضحا أن ذروة قدوم السياح الألمان لمصر، ستكون خلال الربع الأخير من العام الجاري.

بدوره، قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر: "إن نسب الإشغال بفنادق الغردقة خلال الأسبوع الجاري، بلغت نحو 35% من النسب التي حددتها وزارة السياحة والآثار، لاستقبال الفنادق للنزلاء، والمقررة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق".

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يشهد الموسم الشتوي المقبل، زيادة مطردة فى أعداد السياح الوافدين لمدن محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، موضحا أن الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحي خلال الشهور المقبلة بالأمصال المضادة لكورونا، سيرفع من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وأكد عمرو كريم، مدير السياحة الخارجية بإحدى شركات السياحة الكبرى، أن مطار الغردقة يستقبل أسبوعيا نحو 900 سائح نمساوي، موضحا أن غالبية السياح المتواجدين حاليا بالغردقة، من دول أوربا الشرقية إلى جانب سياح من ألمانيا والنمسا، لافتا إلى وجود سياح من روسيا بالغردقة، قدموا إلى مصر عبر مطار القاهرة الدولي، مشيرا إلى أن روسيا لم تعلن حتى الآن، موعد عودة رحلاتها المباشرة من المدن الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة.