حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 23-6-2021 في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأضاف الخبراء في بيان صادر عن الهيئة، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال خبراء الأرصاد إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 36 22

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 33 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 33 21

بلطيم 29 20

مطروح 29 21

السلوم 34 20

سيوة 37 21

بورسعيد 31 23

دمياط 30 21

الزقازيق 34 22

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 34 20

السويس 33 21

العريش 32 20

رفح 31 20

رأس سدر 34 24

نخل 34 16

نويبع 37 26

طابا 33 20

كاترين 32 17

الطور 34 24

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 26

الفيوم 36 22

بني سويف 37 21

المنيا 37 23

أسيوط 39 24

سوهاج 40 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

إدفو 43 26

أبو سمبل 42 25

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 35 26

أبو رماد 35 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27