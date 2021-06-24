«الصحة»: مصر ستنتج 40 مليون جرعة من سينوفاك خلال عام

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة والسكان للشؤون الوقائية، حقيقة ما أثير بشأن تخصيص جرعة ثالثة تنشيطية من لقاح سينوفارم لمن حصلوا على جرعتين منه، موضحًا: «مصر وضعت ثوابت، مثل أنها تتعامل باستراتيجيات محددة وواضحة مع الوباء وتراجع كل فترة بالإضافة أو الحذف حسب تعليمات لجنة إدارة الأزمة»، وأكد ان مصر ستطرح 5 ملايين جرعة من لقاحات سينوفاك ستظهر في القريب العاجل، وستنتج 40 مليون جرعة من هذا اللقاح خلال عام.

نعتمد على المرجعيات العلمية

وأضاف «عبدالفتاح» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم» الذي يُعرض عبر شاشة «DMC»: «فيما يخص اللقاحات نعتمد على المرجعيات العلمية مثل منظمة الصحة العالمية التي قالت إن هذا اللقاح يمنح للمرضى بواقع جرعتين، وعندما تُحدث الإجراءات فإننا سندرس الأمر ونحدثها، وحتى الآن منظمة الصحة العالمية والجهات التي تعتمد اللقاحات مثل هيئة الدواء الأمريكية، أكدت أن اللقاحات عبارة عن جرعتين عدا جونسون آند جونسون الذي يمنح للمرضى بجرعة واحدة».

اتفاق تصنيع سينوفاك من نجاحات الدولة المصرية

وتابع وكيل وزارة الصحة والسكان للشؤون الوقائية، أن اتفاق الدولة على تصنيع لقاح سينوفاك بمصر إحدى نجاحاتها على مستوى إدارة الأزمة، إذ عملت على توفير تكنولوجيا صناعة اللقاحات، وجرى البدء بمصانع شركة فاكسيرا لتصنيع اللقاحات.

وأردف الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة والسكان للشؤون الوقائية، أن أول إنتاج من اللقاح في السوق المصرية سيكون بداية الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن أي لقاح حتى يجري إنتاجه على أرض مصر يجب أن يكون مطابقا للمعايير، وأن يخضع لكل الفحوصات الخاصة بهيئة الدواء قبل أن يُستخدم في السوق المصري: «5 ملايين جرعة ستظهر في القريب العاجل، وسننتج 40 مليون جرعة من هذا اللقاح خلال عام».