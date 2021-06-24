تفاصيل نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لأبنائنا في الخارج

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، في اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2020/2021م، بالنسبة لامتحانات الدور الأول.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج

ومع اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالسفارات المصرية للعام الدراسي 2020/2021م، من الشهادتين الابتدائية والإعدادية وصفوف النقل حتى الصف الثاني الثانوي، 1566 طالبًا وطالبة في 64 دولة حول العالم، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 98.5%، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 95.5%.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج 2021

وأعرب وكيل الأزهر عن خالص التهنئة لأبنائنا في الخارج متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في البلاد التي يقيمون فيها.

وكان الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للتعليم الأزهري ‏للعام الدراسي 2020/2021، اليوم حيث أعلن في بيان عنه أن نسبة نجاح الطلاب والطالبات في الشهادة الابتدائية الأزهرية وصل إلى لـ92.27%، أما في الشهادة الإعدادية بلغت ‏نسبة نجاح الطلاب والطالبات 85.04%.

كما جاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏نسبة نجاح 85.04%، وبلغ ‏عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية الأزهرية 104437 طالبًا وطالبة من إجمالي ‏122810 طالبًا وطالبة.

أما عن عدد الطلاب المتخلفين عن حضور ‏الامتحانات فبلغ نحو 1400 طالبًا وطالبة، كما شهدت النتيجة تفوقًا للفتيات، حيث بلغت ‏نسبة النجاح في الفتيات 89.29%، وعددهن 50402 طالبة، أما نسبة البنين بلغت ‏‏81.36%، بإجمالي عدد 66142 طالبًا‎

‎وعن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 برقم الجلوس، وجّه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بأن ينشر على بوابة الأزهر الإلكترونية حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة من خلال رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 برقم الجلوس من هنا، وذلك بهدف التيسير على الطلاب ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.‏