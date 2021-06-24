روابط.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 في جميع المحافظات

اعتمدت محافظات مصر نتائج الشهادة الإعدادية 2021 في جميع المحافظات وتم إتاحة النتائج من خلال روابط خاصة أعلنت عنها المحافظات ومديريات التربية والتعليم، وساهمت جريدة «الوطن»، بنشر روابط لنتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 كاملة في بعض المحافظات ونشرتها ضمن خدماتها التي تقدمها للمواطنين لتتيح لأولياء الأمور والطلاب التعرف على نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 في جميع المحافظات.

وجري إعلان نتائج محافظات « سوهاج، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، المنيا، المنوفية ، الشرقية ، الدقهلية، دمياط ، بورسعيد، الغربية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، جنوب سيناء، السويس، الشرقية، بني سويف ، الإسماعيلية، الأقصر، بني سويف»،

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة أسيوط

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة بوسعيد ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة دمياط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة السويس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظةالغربية ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة جنوب سيناء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة المنوفية

واعتماد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2021 بنسبة نجاح 75.88 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية 2021 بالاسم ورقم الجلوس من هنــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة المنيا

وفي محافظة المنيا، اعتمد من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، ويمكن للطالب أو ولي الأمر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا بالاسم ورقم الجلوس

للاستعلام علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بالمنيا «قطاع وسط»، بالاسم ورقم الجلوس ( من هنـــــــا)..

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا «قطاع شمال»، بالاسم ورقم الجلوس (من هنـــــــــا).

وللاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا «قطاع جنوب»، بالاسم ورقم الجلوس (من هنــــــا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الفيوم

وفي محافظة الفيوم اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، بنسبة 86.64%، حيث بلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 2021 والذين عددهم 60 ألف و406 طالب وطالبة، وحصل 124 طالبة وطالبة على الدرجة النهائية، ويمكن للطالب أو ولي الأمر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا بالاسم ورقم الجلوس من هنـــــــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة سوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الوادي الجديد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ويمكن الحصول علي النتيجة التفصيلية من خلال هذا الرابط مـــــن هنــــــــــــــا