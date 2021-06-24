أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج، موضحة أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس أو الرقم القومي، كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب طرح أي استفسارات أو مقتراحات على البريد الإلكتروني من خلال هذا الرابط، مشيرة إلى أن الامتحانات عقدت وسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أن، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج، تم إعلانها اليوم، موأن الامتحانات عقدت وفق مواصفات الورقة الامتحانية، مشيرة إلى مجموعة من التعليمات لطلاب الثانوية العامة 2021، في طرق الإجابة على البابل شيت، مؤكدة أن الإجابة في البابل شيت بالقلم الجاف الأزرق، مشددة على الطلاب بضرورة تنفيذ كل التعليمات المدونة على ورقة رقم الجلوس.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج

بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج، شدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في سياق منفصل، أنه سيتم التنسيق الكامل مع عدد من المؤسسات العالمية، لوضع بنوك أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحًا أن الأسئلة ستكون اختيارية وليست مقالية، مشددًا على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الالتفات لما يثار حول توزيع الأسئلة أو الالتفات لمواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول تسريب الامتحانات.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم الاعتماد على تقنيات جديدة، لمنع الغش في اللجان الامتحانية، مؤكدًا أنه سيتم التنبيه على جميع المدارس ومشرفي اللجان الامتحاينة بضرورة السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي، وتدوين أي ملاحظات عليه.

يمكن الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج بالرقم القومي

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه غير مسموح بدخول الامتحانات بأي مذكرات أو ملازم خارجية، أو تصوير جزء معين من الكتاب المدرسي، مؤكدًا أن الامتحانات، ستعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم للمقرر الدراسي.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه سيتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل، موضحة أنه سيتم توفيرها على موقع الإلكتروني، على أن يقوم الطلاب بطباعتها وتسليمها للمدرسة.