مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لـ«دلال عبدالعزيز»: حرجة

كشف مصدر مُقرب من الفنانة دلال عبدالعزيز، آخر التطورات بشأن حالتها الصحية، منذ إصابتها بفيروس كورونا في رمضان الماضي.

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أنه لا صحة لما نُشر عن مغادرتها الرعاية المركزة الموجودة بها بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، مؤكدًا أن الوضع الآن يصنف بأن الحالة ما زالت حرجة، وغير قادرة على التحرك بعد، وجرى نقلها لغرفة أخرى داخل جناح الرعاية المركزة بالمستشفى، وليس كما تردد أنها نقلت إلى غرفة عادية.

هذه هى آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

وقبل أيام، كتب الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: "جاءتني ووردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية الفنانة دلال عبدالعزيز، يودون الاطمئنان عليها، ما زالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا، ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بشفائها على خير قريبا يارب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".

وفي وقت سابق، عبر عدد من نجوم الفن والإعلام عن تضامنهم مع الفنانة دلال عبدالعزيز، فى محنة مرضها، من خلال طلب عدد من أصدقائها بالوسط الفني الدعاء لها، مع نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي طالبين الدعاء لها الشفاء.