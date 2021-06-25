أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25-6-2021 في مصر

كشفت الشعبة العامة للدواجن أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 25 يونيو الجاري، إذ شهدت الثروة الداجنة بكل أنواعها، حالة من الاستقرار في السوق المحلية، وذلك وفق التعاملات الصباحية التي صدرت صباح اليوم.

وعليه، تستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن «سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقر في المزرعة عند سعر تراوح بين 27 إلى 28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 31.5 إلى 32 جنيهًا».

وقال رئيس الشعبة، أن سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة سجل نحو 38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا، وأنّ الساسو سجّل 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا.

وأضاف عبدالعزيز، أن أسعار البط اليوم بلغت 45 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية، ويصل سعر البط الأبيض إلى 32 جنيها، بينما استقر سعر البط المسكوفي عند 45 جنيها.

وأشار إلى أن سعر كرتونة البيض بالمزرعة سجل نحو 28.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

الموجة الحارة سبب نفوق الدواجن

وكان قد أكد في تصريح سابق عبدالعزيز السيد، أن الموجة الحارة والتقلبات الجوية أدت إلى نفوق الدواجن، وتراجع المعروض أدى إلى تقليل الحصص الاستيرادية لبعض المستوردين للدواجن المستوردة إلى الضغط على المنتج المحلي، كما أدى خروج عدد كبير من المنظومة إلى ارتفاع تقليل المعروض، وذلك تحملها ارتفاعات الأسعار ما يقلل من المعروض، والموجود حاليًا يقلل من عدد دورات الإنتاج؛ لتصبح واحدة بدلًا من 3 دورات.

ونوه عبدالعزيز السيد، أن المزارع المفتوحة تعاني خلال فصل الصيف من ارتفاع درجات الحرارة، ما جعل البعض يتجه إلى المزارع المغلقة، والتي تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية، والتقليل من الأمراض الوبائية والسيطرة على المكان والتقليل من نسبة الفاقد في العلف والتي تصب جميعها في مصلحة المربين.