جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة متكاملة ضمن حياة كريمة لقرية «الملاوح»

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس ، قافلة طبية شاملة لأهالى قرية وقف قبلي «الملاوح»، والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق ومديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور طارق عبدالباقي وكيل كلية الطب البشرى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومديرعام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة، وجرى الكشف المجانى على جميع المرضى على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين كما تم صرف العلاج فى تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

وقدم فريق كلية التمريض بإشراف الدكتورة مها أبو جازية، عميد الكلية، والدكتور نجوى جودة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وبمشاركة نخبة متميزة من طلاب وطالبات الامتياز فى القافلة الطبية الشاملة الخدمات التمريضية المتمثلة فى قياس نسبة السكر فى الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم، والخدمات التثقيفية و تقديم إرشادات للسيدات والأطفال فى العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة بالوقاية من مرض السكرى والضغط والتغذية الصحى وأيضا الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في تصريح صحفي، اليوم، إن القافلة شملت قافلة طبية بشرية وتمريضية شاملة الكشف والفحص المجاني وصرف العلاج مجانا للمواطنين بالوحدة الصحية بقرية الملاوح وقافلة إرشادية زراعية للمزارعين من أبناء القرية والقري المجاورة وقافلة إرشادية بيطرية لمربي الماشية والطيور بمختلف أنواعها لأبناء القرية.

كما تضمنت القافلة ندوة للتوعيه بعنوان «الشمول المالي»، حاضر فيها الدكتور إيهاب أبو خزينة أستاذ متفرغ بكليه التجارة وندوة للتوعيه بعنوان «المشروعات الصغيرة والريادية»، حاضر فيها الدكتور محمد أبو القمصان أستاذ متفرغ بكلية التجارة وندوة للتوعيه بعنوان «الفطر الأسود وعلاقته بفيروس كورونا المستجد»، حاضر فيها الدكتور ماجدة محمد علي أستاذ الميكروبيولوجي بكليه العلوم .

كما تضمنت القافلة الشاملة ورشه عمل بعنوان «الاحتياجات التربوية والنفسية لتحقيق حياه كريمة للأسرة الريفية»، وتناولت محورين الأول «التربية الايجابية للطفل فى ظل جائحة كورونا»، كما قدمت أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة المساعد ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي بكلية التربية النوعية الدكتور لمياء لطفي عرض تقديم توعوي عن الصحة العامة والفطر الأسود في ظل جائحة كورونا والصحة العامة وشكل الجسم النحافة والسمنة وعلاقتهم بسوء التغذية وريجيم الألوان والسليولايت والصحة العامة وتقوية جهاز المناعة ورشة أشغال فنية يدوية للدكتورة داليا المداح مدرس التربية الفنية بكلية التربية النوعية، وشاركت في القافلة الدكتورة ريهام درويش، رئيس قسم الإعلام بكلية الأداب جامعة كفر الشيخ.