«كفر الشيخ» ضمن أفضل 183 جامعة في تصنيف «التايمز».. والرابعة محليًا

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ظهور الجامعة ضمن أفضل 183 جامعة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الحديثة، محققة المرتبة 183 عالميا والمركز الرابع محلياً.

واعتبر «دسوقي»، التصنيف، اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الحديثة يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات: التعليم «البيئة التعليمية»، البحث «حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة» والاستشهادات «تأثير البحث» والنظرة الدولية للجامعه و«أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث ودخل الصناعة» و«نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع».

وأضاف «دسوقي» أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية نتاج جهود لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، موجهًا الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين، وكذلك القائمين على التصنيف.

وفي وقت سابق، حققت الجامعة المركز الأول محليا والمركز 12 عربيا في نسبة استشهادات الأبحاث في تصنيف QS البريطاني لعام 2021، إذ بلغت نسبة استشهادات الأبحاث 86.9%. وأوضح رئيس الجامعة أن عدد الأبحاث المقدمة من قبل جامعة كفر الشيخ زاد من 639 بحث لعام 2019 إلى 947 بحث لعام 2020.