«شاكر»: القرية سيصبح لها مصدرين للكهرباء.. وسنقلل زمن الانقطاع

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع الكهرباء، وجرى تسخير كافة الإمكانيات لتطوير مجال الطاقة، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن قطاع الكهرباء أمن قومي مصري، موجهًا بضرورة توفير سبل إمداد للطاقة من أجل جذب مزيدًا من المستثمرين للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنه يجتمع مع الرئيس كل أسبوعين.

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»: "إن الوزارة أصبح لديها قدرات ممتازة في توليد الطاقة الكهربائية وتصديرها للدول المجاورة بحجم أعمال هائل"، لافتًا إلى أن مشروع الطاقة الشمسية بنبان يستطيع توليد 1475 ميجا وات من الكهرباء، «رقم هائل يعمل بالاستثمار الأجنبي والمحلي».

وأوضح أنه جرى رصد 10% من تكلفة مبادرة حياة كريمة لدعم القطاع الكهربائي على مستوى القرى الجاري تطويرها، وأن الوزارة ستعمل على تحسين جميع شبكات الجهد العالي والمتوسط والمنخفض وأعمدة الأنارة وأسلاك جديدة، مشيرًا إلى أنه جرى ضخ 12 ألف محول في المرحلة الأولى من المبادرة، «رقم كبير بالمقارنة بما جرى إنجازه سابقًا».

وتابع "التغذيات القديمة للكهرباء في القرى كانت تعتمد على قرية رئيسية يتفرع منها توابع لها تصلهم الكهرباء، إلا أنه وفي حال انقطعت الكهرباء في القرية الأم يؤثر ذلك على باقي القرى"، مشيرًا إلى أنه وضمن التطوير الجديد سيجرى تغذية كل قرية بمصدرين للكهرباء للعمل على تقليل انقطاع الكهرباء بشكل كبير وفق التكنولوجيات الحديثة التي تعمل بها الوزارة حاليًا.

وأردف "الجيل المتقدم من الكهرباء يعتمد على نظام الرقمنة ومراكز للتحكم في شبكات التوزيع بواقع 47 مركز في عموم الجمهورية، لو حصل مشكلة في توزيع المنازل أو الجهد العالي والمتوسط بنقدر نعرف المشكلة فين من مركز التحكم وننقل التغذية على شبكة أخرى، عايزين نقلل زمن انقطاع الكهرباء".

واستكمل "إحنا بنبني في العاصمة الإدارية الجديدة مركز تحكم كبير تبادلي، بالإضافة لمراكز أخرى فيها رقمنة وبها أحدث التكنولوجيا الموجودة، ويجرى الإنشاء بالشراكة مع شركة ألمانية، وسيجرى إنجازها في غضون 18 شهر وتدخل الخدمة".