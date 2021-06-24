وزير الكهرباء لـ«الوطن»: مصر لديها القدرة على توصيل الخدمة لليونان

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن هناك دراسات أولية لتصدير الكهرباء لليونان، عن طريق كابلات كهرباء بحرية، موضحًا أن مصر لديها القدرة الكهربائية والإنشائية على تنفيذ ذلك، إلا أن الأمر لا يزال في طور الدراسات الأولية.

وأكد «شاكر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المسؤولين في وزارة الكهرباء، سيذهبون إلى اليونان لدراسة مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، مرحبا بتصريح المسؤولين في اليونان، معبرا عن سعادته بوجود تبادل توافقي بين مصر واليونان في هذا الإطار.

رئيس الوزراء اليوناني: ربط الكهرباء مشروع أخضر.. ويعد أكبر المشروعات في جنوب شرق البحر المتوسط

يشار إلى أن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، كتب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن خطة الربط جاهزة للتنفيذ، مؤكدا أهمية توصيل الكهرباء بين اليونان ومصر بكابل بحري، ينقل الكهرباء إلى اليونان وأوروبا، موضحا أنه مشروع أخضر، ويعد أكبر المشروعات في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، ويدعى «Euro Africa Interconnector - الرابط بين أوروبا وأفريقيا».

وتابع "المشروع عبارة عن كابل يتجه من مصر إلى قبرص ثم إلى اليونان، يبلغ طوله نحو 1650 كيلومترًا أي «1025 ميلًا» وتصل قدرته لـ2000 ميجاوات"، موضحا أنه سيجري ربط كابل من مصر لقبرص، يبلغ طوله 498 كيلومترًا أي «309 أميال»، وتوصيل كابل من قبرص لجزيرة كريت اليونانية طوله 898 كيلومترًا (558 ميلًا).

وبحسب صحيفة جريك تايمز اليونانية، التي أكدت أن الربط الكهربائي بين اليونان ومصر، جرى مناقشته خلال اجتماعات عقدت بين وزير البيئة والطاقة، كوستاس سكريكاس، في القاهرة مع نظرائه في مصر، والتقى سكريكاس، بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ووزير الثروة البترولية المهندس طارق الملا، وقالت الصحيفة: إن مشروع الربط الكهربائي سيكون الأول بين أوروبا وأفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط.