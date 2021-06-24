تحويل 8 مصابين بحادث الطريق الدولي إلى مستشفى كفر الشيخ العام

أعلن مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، نقل 8 حالات حرجة إلى مستشفى كفر الشيخ، تحتاج إلى جراحات عاجلة، مضيفا أن أباقي المصابين حالتهم مستقرة، وتنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات وتنوعت ما بين إصابات متوسطة وحرجة.

وأوضح المصدر أن مستشفى كفر الشيخ رفع حالة الطوارئ وجهز أطباء الجراحة العامة والعظام والمخ والأعصاب لإجراء جراحات عاجلة للمصابين الذين تنوعت إصابتهم ما بين كسر في الجمجمة واشتباه نزيف وكسور شديدة.

كما جرى توفير المستلزمات الطبية بالمستشفى ورفع حالة الطوارئ بالاستقبال، فيما يجرى علاج باقي المصابين داخل مستشفى البرلس المركزي، فضلاً عن توفير كافة الأدوية والمستلزمات وخيوط الجراحة والأدوات لعلاج المصابين.

ووقع حادث انقلاب سيارتين أمام كوبري الحماد بالقرب من قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم، على طريق بلطيم - جمصة، وبلغ إجمالي المصابين الذين جرى حصرهم 21 مصاباً، تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وخدوش وجرى نقلهم إلى مستشفى البرلس المركزي، عبر 12 سيارة إسعاف، بينما ساهم مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، الدكتور أحمد الجنزوري، في علاج بعض الحالات في تخصص العظام.

وفي نفس السياق وجه محافظ الإقليم، اللواء جمال نور الدين، برفع حالة الطوارئ وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، وإجراء الجراحات لمن يحتاج إلى جراحة دون انتظار، والاطمئنان عليهم لحين خروجهم من المستشفى بعد تحسن حالتهم.

يذكر ان المصابين من العمال كانوا في طريقهم إلى منازلهم بعد يوم عمل في الأراضي الزراعية، وانقلبت السيارتان، وأصيبوا خلال الحادث.