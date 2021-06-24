محافظة القاهرة: إحالة أي «سايس» مخالف للنيابة وحملات متابعة مستمرة

بدأت محافظة القاهرة اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل القانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع المعروف إعلاميا بقانون «السياس» وتطبيق لائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 ، حيث وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بشن حملات يومية على أماكن انتظار السيارات بحضور رؤساء الأحياء وشرطة المرافق وأقسام الشرطة بكل حى وتحويل أي سايس مخالف إلى النيابة، ومنع تحصيل أي مبالغ مالية دون وجه حق مع تقديم تقرير دورى للمحافظ بالتعامل مع مخالفات السياس خلال الفترة المقبلة لضبط الأداء بالشوارع والمياديين.

الحصول على رخصة سايس

وتشترط اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المركبات فى الشوارع الحصول على رخصة مزاولة مهنة سايس وهى تتطلب المستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- المؤهل الدراسى لطالب الترخيص أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- صورة رخصة قيادة سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية للصحة تفيد عدم تعاطى المخدرات.

- فى حالة الموافقة على طلب الترخيص يخطر طالب الترخيص خلال مدة لاتزيد عن 15 يوما على عنوانه لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لاتزيد على 30 يوما، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم.

- وفى حالة انقضاء 30 يوما من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأنها لم تكن.

مدة الرخصة

وأشارت المادة 6 من قانون تنظيم المركبات إلى أن مدة الرخصة 3 سنوات وفى حالة رغبة المرخص له تجديد الرخصة عليه أن يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويسدد الرسوم المستحقة، ومن حق اللجنة وقف أو سحب الرخصة مؤقتا أو دائما حال عدم التزام السايس بأى شرط.