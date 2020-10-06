التعليم توضح حقيقة تدشين قنوات صوتية تعليمية لرياض الأطفال

نفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، بشأن إنشاء قنوات صوتية تعليمية لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية على بنك المعرفة وموقع التواصل الاجتماعي تليجرام .

وقالت المصادر، إنّ طلاب نظام التعليم الجديد سيحضرون في المدارس بشكل طبيعي ويستطيعون الحصول على وجبة تعليمية متكاملة أثناء وجودهم في الفصول، إضافة للمنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية التي تساهم في ثقل المواد التعليمية المخصصة لهم.

وكان البعض تداول روابط إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بقنوات صوتية لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولى، وزعموا أنّها صادرة عن وزارة التربية والتعليم في إطار خطة التعليم عن بعد.

تفاصيل الجداول الاسترشادية لتنظيم عمل مجموعات التقوية المدرسية

وحصلت "الوطن" على تفاصيل الجداول الاسترشادية لتنظيم عمل مجموعات التقوية المدرسية، المقرر بدء العمل بها خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 17 أكتوبر الحالي ويستمر لمدة 33 أسبوعا.

فتح باب تلقي طلبات الحضور في الأسبوع الأول للدراسة

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّ الأسبوع الأول من الدراسة يشهد فتح باب تلقي طلبات الطلاب الراغبين في الانضمام إلى مجموعات التقوية المدرسية، على أن يتمّ إعداد كشوف نهائية بالمجموعات الطلابية والمدرسين الراغبين في الحضور لديهم وإعلانها في مكان واضح داخل المدرسة، مشيرة إلى أنّ جداول حضور الطلاب في المجموعات المدرسية سيتمّ تغييرها شهريًا سواء بإضافة طلاب جدد أو حذف آخرين يرغبون في عدم البقاء في المجموعات.

أسعار المواد في المراحل التعليمية المختلفة والتي جاءت كالتالي

المرحلة الابتدائية

الصفوف "الأول والثاني والثالث" ابتدائي من 30 - 40 جنيها للمنهج كله.

الصفوف "الرابع، الخامس، السادس" من 20 - 25 جنيها لكل مادة على حدة باستثناء اللغة الإنجليزية من 35 - 40 جنيها.

المرحلة الإعدادية

الصفوف "الأول والثاني" الإعدادي من 40 - 45 جنيها لكل مادة في القرى، ومن 45 - 50 جنيها في المدن.

الصف الثالث الإعدادي، 50 جنيها للمادة في القرى، و60 جنيها للمادة في المدن

المرحلة الثانوية

الصفوف الأول والثاني الثانوي، من 70 - 75 جنيها للمادة الواحدة في القرى، ومن 75 - 80 جنيها للمادة في المدن.

الصف الثالث الثانوي، 80 جنيها للمادة في القرى، ومن 85 - 90 جنيها في المدن.

المجموعات اختيارية وتبدأ بعد انتهاء اليوم الدراسي

وأكدت وزارة التربية والتعليم في جدولها الاسترشادي، أنّ مجموعات التقوية المدرسية اختيارية وليست إجبارية ولا يحق لإدارة المدرسة إرغام الطالب أو ولي أمره على التسجيل فيها على عكس رغبته، مؤكدة انعقادها بعد انتهاء اليوم الدراسي من خلال جدول معتمد، على ألا يزيد عدد الطلاب في كل مجموعة تقوية عن 25 طالبا فقط بواقع 8 حصص شهريا في كل مادة دراسية.