مي حلمي: الزملكاوية يكرهونني بسبب الأهلي و«التريند هو اللي بيدور عليا»

قالت الإعلامية مي حلمي، إن جمهور الزمالك يكرهها لأنها تشجع النادي الأهلي، وهم يعلمون انتماءها للأهلي جيدا، مشيرة إلى أنها تشجع برشلونة أيضا.

سقف طموحها

وأضافت «حلمي»، في لقاء مع برنامج «تفاعلكم» المذاع على قناة العربية الإخبارية "أنا لا يوجد سقف لطموحي، والتقيت كل اللاعبين الذين يتمنى الآخرون أن يلتقونهم، وحتى الآن راضية عما قدمته، وأشعر أن المرأة المذيعة في مجال الرياضة مظلومة جدا".

وردًا على سؤال: «هل تبحثين عن التريند»، قالت: "التريند هو اللي بيدور عليا، وأعتقد إنه لما أكتب ستوري إني هعتزل.. وبعدين الناس تطلعني تريند رقم 2 على جوجل، يبقى التريند هو اللي بيدور عليا".

حقيقة توقف برنامجها

وكشفت عن أن برنامجها لم يتوقف كما قيل، وأن كل هذه الأخبار كانت غير صحيحة.

أما عن حياتها الشخصية، فأكدت أنها تنصح أي امرأة بألا تتنازل عن حقها مهما حدث، ولا تسامح في أكثر من المسموح به، ولا تتنازل عن كرامتها، لافتة إلى أنها لم تحصل على أي حقوق من طليقها، ولم ترفع أي دعاوى قضائية عليه بناء على طلب أهلها و«لأجل عيون أمي لم أفعل ذلك.

يذكر أن مي حلمي واجهت مؤخرا عدة أزمات، بدأت بأزمة حفل زفافها الأول من الفنان محمد رشاد والذي تم إلغاؤه قبل الفرح بساعات قليلة جدا بسبب خلافات عائلية حدثت داخل فندق الزفاف، ما أدى إلى إلغاء الحفل وأصبحت حديث مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لأيام عديدة، ثم انفصالها عن زوجها المطرب محمد رشاد الذي جاء بعد زواجهما بوقت قليل.

وكانت المفاجأة إعلان «رشاد» عن انفصاله عن مي حلمي قبل علمها، وقالت إنها فوجئت بمن يخبرها بطلاقها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وظلت هذه الأزمة أياماً عديدة تتداول فيها التصريحات بينها وبين زوجها.