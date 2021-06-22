التنمر أم الارتباط.. الجمهور يتساءل عن سبب اعتزال مي حلمي

أثارت الإعلامية مى حلمى حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بعد أن أعلنت عن نيتها الاعتزال عن السوشيال ميديا.

حيث نشرت مى حلمى، ستورى عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام قالت فيها «بفكر جديا فى اعتزال كل شيء، مهنتى كمذيعة، السوشيال ميديا، نهائيا كل شىء كل ما هو تعرفه الناس لا أريده».

وبمجرد نشرها لهذا البوست تساءل الجمهور عن السبب الذي جعلها تفعل هذا الأمر، خاصة أن هذا القرار جاء بعد نشرها لعدد من الصور مع اثنين من لاعبي كرة القدم العالميين وهما «ايفان راكيتيش» و«مارسيلو».

ويبدو أن التنمر على صور «مى حلمى» هو السبب وراء تفكيرها فى الاعتزال، حيث نشرت «مى حلمى» أولا صورة مع اللاعب العالمى «مارسيلو» وتعرضت لكثير من التنمر فى التعليقات وبعدها نشرت صورة أخرى مع اللاعب «ايفان راكيتيش» ولكنها أغلقت خاصية التعليقات.

وبعدها نشرت فيديو مع اللاعب «ايفان» وأيضا انهالت عليها تعليقات التنمر والآراء السلبية.

ولكن هناك البعض فى التعليقات كان لهم رأى آخر وهو أن «مى حلمى» قررت الارتباط وهو الأمر الذي دفعها للتفكير فى الاعتزال.

يذكر أن هذه الأزمة ليست الوحيدة اللى تعرضت لها «مى حلمى» ولكن سبق وتعرضت لإلغاء حفل زفافها قبل الفرح بساعات قليلة جدا على المطرب محمد رشاد.

ولكن بعدها عاودا تحديد موعد حفل الزفاف مرة أخرى وبالفعل أقيم وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

لتشتعل أزماتها مرة أخرى وتنفصل بعد فترة قليلة من زواجها من المطرب محمد رشاد، ويتم تداول أزمتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى وفى البرامج التليفزيونية.