«الإجهاض والبحث عن التريند».. 20 تصريحا لـ«مي حلمي»

حلت الإعلامية مي حلمي، ضيفة على برنامج «تفاعكلم» المذاع على قناة العربية الإخبارية، وأجابت على 25 سؤالًا، أطلقت خلالها العديد من التصريحات، أهمها أنها لا تبحث عن «التريند»، وردها على عدد من الشائعات مثل الإجهاض بسبب عملية تجميل، وحقيقة توقف برنامجها.

وترصد لكم «الوطن» في السطور التالية أهم 20 تصريحًا لـ«مي حلمي» في هذا اللقاء، وهي:

1- أنا أشهر مذيعة رياضية في مصر.

2- مشاكلي ليست هي التي جعلت مني شخصية مشهورة، أكثر من عملي.

3- لا انزعج من وصفي بأني من مشاهير الـ«السوشيال ميديا».

4- أشجع برشلونة، والأهلي، وجمهور الزمالك بيكرهني عشان عارفين إني أهلاوية.

5- لم أنكر أني خضعت لعمليات التجميل، وأعلنت أني عملت شفايفي، ولكن الحاجات التانية غير حقيقية، والاختلاف فقط إن طريقة لبسي اتغيرت عن الأول.

6- لا يوجد سقف لطموحي، والتقيت كل اللاعبين الذين يتمنى الآخرين أن يلتقونهم، وحتى الآن راضية عما قدمته.

7- الدراما على السوشيال ميديا لا تقتل مصداقيتي.

8- المرأة المذيعة في مجال الرياضة مظلومة جدًا، وبرنامجي لم يتوقف وما انتشر حول ذلك كان خبر خاطئ.

9- إذا قررت الزواج مرة أخرى «لازم يكون مصري، وجائتني عروض كثيرة من غير مصريين».

10- ردت على سؤال: هل تعيشي حالة حب حاليًا؟ قائلة: «احتمال».

11- أنصح المرأة بألا تتنازل عن حقها مهما حدث، ولا تسامح في أكثر من المسموح به، ولا تتنازل عن كرامتها.

12- ذاكرت لكي أعمل مذيعة في مجال الرياضة، و«اترفدت من كل مكان اشتغلت فيه، واترفدت من مكانين مهمين في حياتي، ولكن منذ 3 سنوات حققت نجاحًا كبيرًا».

13- «فكرت في الاعتزال لأني مليت من تدخل الناس في حياتي، ومليت من حكم الناس عليا لأني شخص لا يبرر للناس ما يحدث، وفكرت إني اعتزل لأني عايزة أعمل بيت وأسرة بعيدًا عن أي دوشة».

14- «بكيت مرة واحدة على السوشيال ميديا»

15- «التريند هو اللي بيدور عليا، واعتقد إنه لما أكتب (ستوري) إني هعتزل وبعدين الناس تطلعني تريند رقم 2 على جوجل، يبقى التريند هو اللي بيدور عليا».

16- «عودتي لعريسي الذي تركني ليلة الزفاف فيها غباء، لكن مش عايزة أقول إن فيها غباء لأني أمثل ستات كتير، ولأنه طبيعي تجري ورا قلبك».

17- ردت على سؤال: هل أجهضتي لأنك خضعتي لعملية شفط أثناء فترة الحمل؟ قائلة: «دي تدين أي دكتور.. إحنا بنروح لدكاترة تجميل كتير، من أجل العناية حتى، وهذا يدين أي طبيب أنه يكون عارف إن فيه واحدة حامل في الشهر التالت ويعمل عملية.. طب إزاي! استنى أولد وبعدين اعمل».

18- ردت على انتقادات ملابسها الجريئة قائلة: «طب ما نجيب الفاشونستات اللي حوالينا ونشوفهم بيلبسوا إزاي.. أنا معنديش حاجة باينة».

19- لم أحصل على أي حقوق ولم أرفع أي قضايا على طليقي، بناء على طلب أهلي، ولأجل عيون أمي لم أفعل ذلك.

20- ردت على اتهامها بـ«الفشخرة» قائلة: «عادي، يعني أنتي مذيعة معروفة في الحتة بتاعتك مش بتلبسي من براندات! مسميهاش فشخرة، اللي بياكل أكلة حلوة بيصورها، يبقى اللي جاب شنطة حلوة مش هيصورها!»