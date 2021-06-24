معلومات عن «تفاهة» بعد القبض عليه بـ«هيروين»

تصدر صاحب شخصية «تفاهة» في فيلم بلية ودماغه العالية، محرك البحث جوجل، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض عليه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، إثر العثور على مسحوق يشبه الهيروين المخدر بحوزته.

وترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن صاحب شخصية تفاهة، كالتالي:

- اسمه الحقيقي صلاح مجاهد

- اكتشفه المخرج نادر جلال

- أول ظهور فني له كان من خلال فيلم «بلية ودماغه العالية»، للفنان محمد هنيدي، عام 2000.

- لفت أنظار الجمهور بشخصيته في فيلم «بلية ودماغه العالية».

- شارك بعدها في مسلسل «رجل في زمن العولمة» بجزأيه.

- اختفى عن الساحة الفنية من 14 عامًا تقريبًا.

- رصيده الفني فيلم ومسلسل فقط.

يذكر أنّ أحداث فيلم بلية ودماغه العالية، تدور حول عماد (بلية) الذي يعمل ميكانيكي في إحدى الحارات الفقيرة، ويقع في حب فتاة ثرية تدعى (دنيا) كان قام بإصلاح سيارتها في إحدى المرات، لكن المشكلة أن هناك شابا آخر ينافس (بلية) على حبها، لكن هذا الشاب يطمع في ثروة أبيها فقط، لجأ هذا الشاب إلى العديد من الوسائل غير المشروعة كالغش والتزوير.

يذكر أنّه عُثر بحوزته على نحو 50 جرامًا من مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، و3100 جنيه من متحصلات البيع، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.