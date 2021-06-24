فعل شنيع داخل مسجد.. والأوقاف تتخذ قرارا عاجلا

أثار فعل شنيع داخل مسجد بالشرقية، غضب الكثيرين، بعد أن استدرج عامل، طفلة، بين صلاتي المغرب والعشاء، وجردها من ملابسها وتحرش بها، في فعل شنيع داخل مسجد، مستنكرين فعلته، ومتسائلين عن موقف وزارة الأوقاف تجاه ذلك العامل، بعد قيامه بفعل شنيع داخل مسجد.

وأكد مصدر مطلع بوزارة الأوقاف المصرية، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اتخذ قرارا عاجلا بوقف العامل فورا، حتى الانتهاء من التحقيقات.

فعل شنيع داخل مسجد

وأكد المصدر، أنه فور علم الوزارة بقيام العامل بفعل شنيع داخل مسجد، بناء على مذكرة مديرية أوقاف الشرقية، قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إيقاف العامل «أحمد. س. ع. إ» عن العمل بمسجد البنوية، التابع لإدارة أوقاف أبو كبير شرق -بندر أبو كبير- لحين انتهاء التحقيقات في واقعة اتهامه بالتحرش بطفلة في مسجد، في يوم الواقعة ذاته، بتاريخ 17 يونية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه بناء على مذكرة مديرية أوقاف الشرقية، والمرفوعة من رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، ولصالح العمل قرر الوزير يوم الخميس الماضي، لحين انتهاء التحقيقات، معللا قراره لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.

وكانت أسرة طفلة تُدعى «آيسل» صاحبة الست سنوات، اتهمت عاملا بالمسجد 49 عاما، والمقيم بدائرة مركز أبو كبير، بقيامه بفعل شنيع داخل مسجد بالتعدي على طفلتهم وتجريدها من ملابسها داخل المسجد بين رفع صلوات المغرب والعشاء، قبل أن يهددها بالقتل حال إبلاغ أحد بفعلته.

وحررت والدة الطفلة بالفعل، محضر بمركز شرطة أبوكبير، حمل رقم «3739»، أكدت فيه أن المتهم استدرج الطفلة قائلا لها: «خدي جنيه وتعالي أديلك شيكولاتة»، وأخدها المسجد وجردها من ملابسها وتحرش بها، وخرجت الطفلة لتحكي لأقرانها وتناقلت الواقعة بين جيران المنطقة مما دفع الأم بتحرير المحضر ضد عامل المسجد.

وأكد أحد المقيمن في منطقة الواقعة، أنه على الفور ألقى الأمن القبض على المتهم واعترف بفعلته الشنيعة داخل مسجد.