حماية المستهلك يشن حملات توعوية علي مخابز العيش الفينو والسياحي

نفذ جهاز حماية المستهلك وفروعه بالمحافظات، خلال الفترة من 4 حتى 10 أكتوبر، حملات توعوية على مخابز العيش الفينو والسياحي، في 17 محافظة، لتعريفهم بقانون حماية المستهلك، بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف.

جاء ذلك في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك، لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكل المواطنين، بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي، أن حملات الجهاز بالإشتراك مع الجهات الرقابية، أسفرت عن الأتي:

وبعد التنسيق مع الشعب المعنيه بالمخابز بالإتحاد العام بالغرف التجارية وإعطاء مهلة لمدة شهر للإلتزام بالقانون تم المرور علي عدد ( 566 ) منفذ خلال أسبوع، والتنبيه نحو التزام أصحاب المخابز، بضرورة الإعلان عن الاسعار ومواصفات الرغيف، وتحرير عدد ( 21 ) مخالفات ادارية لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين وفى الشرقية، ضبط عدد (3) طن و(700) كجم دقيق مجهول المصدر، تم التحفظ على الكمية والاحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وناشد رئيس الجهاز أصحاب المخابز الخاصة السياحية والطباقي، بضرورة الإلتزام بقانون حماية المستهلك، بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف، حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك.

كما ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

كما يدعو الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك، من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي، أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.