حماية المستهلك: غرامة مليون جنيه للمخبز المتلاعب بوزن الفينو وسعره

كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل حملة الجهاز على المخابز الخاصة بالعيش الفينو، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وقال "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن نتيجة للإقبال على الفينو بسبب موسم المدارس "تلاقي حجمه صغر والسعر زاد ومحدش عارف هو بكام وتروح تجيب تلاقيه مرة كبير ومرة صغير وكل مرة بسعر"، لافتًا أنهم قاموا بمخاطبة الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة مخابز القاهرة لمخاطبة أصحاب المخابز لتنفيذ القانون والإعلان عن الوزن والمواصفات والسعر.

وأوضح "فرج" أن ذلك سيساعد المستهلك على معرفة حقوقه والتقدم بشكاوى حال تعرضه للغش وذلك بخلاف حملات الجهاز مؤكدًا ان الغرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل لمليون جنيه.

وفي سياق متصل أكد "فرج"، أنهم تأكدوا من تطبيق معايير البيع "أونلاين"، بعدم ذكر كلمة "انبوكس" عند الرد على السعر وبمنح العملاء فواتير للبيع لافتًا أنهم قاموا بشرح قانون حماية المستهلك لبعض الشركات المتخصصة في هذا المجال.