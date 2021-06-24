مصر و«الاستثمار الأوروبي» يبحثان التعاون في التنمية والمشروعات

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس،اليوم، مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات بالبنك، مجالات التعاون المشتركة والشراكات التنموية الجارى تنفيذها مع البنك، والمشروعات المستقبلية ضمن الاستراتيجية الجديدة للتعاون 2021- 2027.

وبحث اللقاء المشروع الجارى تنفيذه لقطاع النقل بقيمة 1.13 مليار يورو والذى تم توقيعه فى ديسمبر الماضى، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات المستقبلية التى سيتم تنفيذها فى قطاع الصرف الصحى والنقل، كما تمت مناقشة مجالات التعاون الجديدة المحتملة فى قطاعات الصحة والتعليم العالى والزراعة. وتطرقت المباحثات لمبادرة فريق أوروبا، وهى المبادرة التى أطلقتها المفوضية الأوروبية لتعبئة الأموال من المفوضية ومؤسسات التمويل الأوروبية لتنفيذ المشروعات التنموية بمنح وتمويلات ميسرة فى مجالات ذات الاهتمام، مثل المياه والأمن الغذائى ووسائل النقل النظيفة وإعادة تأهيل الطرق وشبكات مد الكهرباء وغيرها.

وأشارت «المشاط» إلى سعى وزارة التعاون الدولى، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، ويسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أنه فى ظل بقاء عقد فقط على 2030 تبرز الحاجة الملحة لتعظيم العلاقات الاقتصادية والتعاون الإنمائى مع شركاء التنمية لتحقيق هذه الأهداف بما يحقق التنمية والرخاء للمواطنين.

وأثنت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبى، على الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى، لتنسيق العلاقات ودفعها بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية بما ينعكس على المضى قدماً فى تنفيذ المشروعات التنموية فى الدولة. يذكر أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبى تبلغ قيمتها 3.27 مليار يورو لتمويل العديد من المشروعات، فى قطاعات النقل والمياه والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدنى.