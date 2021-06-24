رامي رضوان عن أنباء خروج دلال عبد العزيز من العناية المركزة: «فأل خير»

علق الإعلامي رامي رضوان، على تطور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز وخروجها من العناية المركزة بأنه قد يكون «فأل خير» ولكنه لم يحدث، لافتا إلى أن «المصدر المسؤول» الذي صرح لبعض المواقع التي تداولت خبر استقرار الحالة الصحية للفنانة ودخولها لغرفة عادية، جانبه الصواب.

وأضاف «رضوان»، خلال تقديمه برنامج «مساء DMC»، والمذاع على فضائية «DMC» "الفنانة دلال عبدالعزيز مازالت في العناية المركزة ولم تخرج منها بعد، طب ليه، مش مهم الأسباب، بس المهم أنها انتقلت من غرفة في الرعاية لغرفة تانية في الرعاية، وشتان ما بين الانتقال من غرفة في الرعاية لنفس المكان".

وأوضح أن الحالة الصحية الخاصة بها لا تسمح لها بالتحرك إلا بمساعده المحيطين بها، حيث أن الأطباء أكدوا ضرورة عدم بذلها لمجهود زائد عن المسموح له في تلك المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها الفنانة القديرة، مضيفا "الحالة الصحية في الوقت الراهن لا يمكن أن توصف بأنها تشهد تحسنا كبيرا، ولكنها تشهد استقرارا في الحالة الصحية الخاصة بها".

وطالب الإعلامي رامي رضوان، مشاهديه بإكثار الدعاء لها بظاهر الغيب أن يمن الله عليها بالشفاء العاجل، «يارب نشهد حالة استقرار، وأرجو من بعض الصحفيين التحقق، وممكن حد من الصحفيين شاف إنها بتخرج من غرفة لغرفة ونقل المعلومة ولم يتم التأكد منها».