رامي رضوان لـ حسين يعقوب: لا عالم دين ولا سلفي ولا مفتي.. إنت مين؟

علق الإعلامي رامي رضوان، على تصريحات محمد حسين يعقوب أمام القاضي في قضية خلية «داعش إمبابة»، موضحًا أن رد يعقوب على أسئلة القاضي الجليل كانت محل استعجاب للكثيرين، فنفى أنه ينتمي للتيار السلفي، رغم أن معظم فيديوهاته يتحدث عن أن السلفية هي منهجه، وذلك خلال تقديمه برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يُعرض على شاشة «DMC».

وأضاف «رضوان»، أنه كان يتحدث مع أحد المواطنين البسطاء الذين كانوا من متابعي حسين يعقوب، «الناس فعلا اتصدمت، الراجل ده ليه شرائط دين وكتب دين ودعوة، وليه مريدين كتير، في المحكمة عندما سُئل عن صفات عالم الدين وسماته معرفش يجاوب، يا دوبك قال إنه يجب أن يكون ملما بالقرآن الكريم والسنة واللغة العربية ومعرفش يكمل».

وأردف الإعلامي، أن محمد حسين يعقوب عندما سئل عن كونه عالم دين، رد «لا .. أنا مش عالم دين ومش بفتي، ولما حد يسألني في فتوى أقوله اسأل العلماء»، موجهًا حديثه لمحمد حسين يعقوب: «من أنت، إنت مين، عاوزين نعرف الفارق بين المسميات اللي هي الداعية والعالم ورجل الدين والشيخ والإمام، بس هو محمد حسين يعقوب يقولك أنا بدعو إلى الله وخلاص».

وتابع: «أنا واحد مش متدين أوي وبحاول أسمع للعلماء الأفاضل عشان أفهم، المنطقة دي فيها ربكة، لما ييجي تشوف إنه مش عالم، أومال كل اللي كان بيشرحه ده كان إيه، كان رده على السؤال ده إن كل اللي قرأه ويجتهد فيه بيقوله، عاوز أقول إن متابعيه اتصدموا».