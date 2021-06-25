قناة السويس: «مالناش منافس.. وقدمنا تخفيضات تصل لـ75%»

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: «إحنا مالناش منافس، لكن دائما عينينا على القنوات الأخرى والبدائل الأخرى، وقدمنا العديد من التسهيلات، ومنها أننا أعطينا السفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي تخفيضات تصل لـ75% من أجل جذب عملاء جدد، وبالطريقة دي هكسب زبون وهيجيلي تاني، وبالفعل جالنا 57 سفينة خلال شهرين».

تغيير طريقة حجز السفن

وأضاف «ربيع»، في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس، أنهم يكرسون كل جهودهم لكي تعمل السفن بطريقة مريحة، ولذلك لجأوا إلى الحجز الرقمي للسفن، موضحا أن الطريقة القديمة كانت عقيمة حيث تفرض على السفن أن يرسلوا الأوراق وتأتي المركب قبل الموعد بأسبوع وتنتظر لكي يُحدد لها موعد مرور، ولكن حاليا هناك إمكانية لتحديد الموعد إلكترونيا ويأتي سائق السفينة في الموعد المحدد ويمر بها.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه في الطريقة القديمة كان دفع الرسوم يتم بالشيكات، ولكن حاليا يُستخدم الدفع الإلكتروني، وحاليًا يعملون على تطوير المجرى الملاحي، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على خطة تطوير المجرى، موضحا: «الرئيس السيسي سألني عن مدة خطة التطوير وعندما قلت له إنها سنتين و6 شهور قالي مش هنضغط عليك».

تطوير المجرى الملاحي

وأوضح أنهم يطورون المجرى الملاحي والأسطول، وصنعوا 4 قاطرات جديدة، وهم دائما يسعون للتطوير في البنية التحتية في القناة وشخصية من يتعاملون مع السفن.

القناة تدر ربحًا من أول يوم

ولفت إلى أنه لا يوجد مشروع يدر ربحًا، إلا أن قناة السويس بدأت في الربح منذ أول يوم تشغيل، موضحا أنهم أنفقوا 22 مليار جنيه على القناة الجديدة، واستردوها خلال ثلاثة أو أربعة شهور، وكل تطوير يحدث في القناة يأتي مقابله أرباح، وحتى لو لم تكن حركة الملاحة البحرية في وضع جيد في فترة معينة، إلا أنها تتحسن في فترة تالية.