مدير أكبر شركة محركات سفن بالعالم: قناة السويس رؤية استباقية من السيسي

قال الدكتور إبراهيم البحيري، أول «كبير مهندسين» عربي على أكبر ناقلة نفط في العالم وهو بعمر 28 عاما، والمدير التنفيذي لأكبر شركة محركات سفن في العالم مقرها سويسرا، إن قناة السويس الجديدة تعتبر رؤية استباقية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن وقوف العالم كله على قدم وساق لمدة أسبوع بعد تعطلها، أكبر دليل على أهميتها، وأكبر رد على المشككين في دورها.

أفضل قناة بحرية في العالم

وأضاف «البحيري»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، ضمن سلسلة حلقات «نجوم مصريون في الإمارات» "الازدواج الجديد، يوفر نحو 11 ساعة للسفن القادمة، وهذا الوقت في صناعة النقل البحري له قيمة كبيرة".

وتابع أول «كبير مهندسين» عربي على أكبر ناقلة نفط في العالم "هناك حديث عن قنوات ومشاريع منافسة لقناة السويس، ولكن هذه المشاريع يحكمها مبدأ الربح والخسارة، وقناة السويس ستظل رقم واحد، والأكثر ربحًا والأسرع وقتًا، والأكثر أمنًا في الملاحة، حيث إنها تشق الأراضي المصرية وتقع ضمن حدودها وهي في أمان، وتحميها القوات المسلحة المصرية، إضافة إلى أنها القناة الوحيدة التي تعمل بلا «أهوسة»، لأن مستوى المياه فيها واحد، وهي مقارنة بقناة بنما أفضل كثيرا".

إغراءات تدفع الشركات العالمية للعمل بمصر

ولفت إلى أن هناك العديد من الإغراءات التي تدفع شركته للذهاب إلى مصر للعمل فيها، أولها أن قناة السويس يمر بها 12% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أن هناك كم هائل من المميزات التي تدفع الشركات العالمية للتسابق والتسارع للحصول على موقع في المنطقة الاقتصادية.

وكشف عن أنهم قدموا للحصول على مكان في المنطقة الاقتصادية منذ أكثر من عام.