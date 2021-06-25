عاجل.. بالأسماء جثة و8 مصابين في حادثي سير بطرق بني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، مساء الخميس، في حادثي سير بطرق بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فيما جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

في الحادث الأول، لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الحمرايا شرق النيل في بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى ذاتها تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين أن الجثة لعامل يدعى «علي ناجي حلمي»، 46 سنة مقيم بني سويف، وأن المصابين في الحادث هم: مدثر علي ناجي، 18 سنة، مقيم بني سويف، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وإسلام محمد أحمد، 37 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، مقيم بني سويف، وجودي محمد عبدالتواب، 8سنوات، مقيمة بني سويف، مصابة اشتباه ما بعد الإرتجاج، ومحمد عبدالتواب حسين، 40 سنة، محام، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ويوسف مرزوق يوسف، 30 سنة، محام، مقيم بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري.

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص إثر تصادم دراجتين ناريتين أمام وحدة إطفاء قرية بهبشين بمركز ناصر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تبين أن المصابين هم: عادل محمود صالح، 43 سنة، سائق مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد عادل محمد، 14 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وحامد محمد سلطان، 19 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وجميعهم يقيمون قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر.