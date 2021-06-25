زوجة الإذاعي الراحل شفيع شلبي تتهم المحليات بهدم منزله بالفيوم

اتهمت سمية الشناوي، رفيقة درب الإذاعي والمخرج الراحل شفيع شلبي، مجلس مدينة يوسف الصديق بالفيوم بهدم منزل «شفيع» بقرية تونس، في محاولة من المحليات لاسترداد الأرض التي كان الإذاعي الراحل أوصى ببناء مكتبة ومتحف للمنفعة العامة وخدمة أهالي قرية تونس.

وأضافت سمية الشناوي في تصريحات لـ «الوطن»: «ونحن فى طريقنا لحضور الاحتفاء بشفيع شلبى بعرض أفلامه وندوة خاصة عنه فى مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية، فوجئنا باعتداء مجلس مدينة يوسف الصديق بالفيوم، بهدم منزل شفيع بقرية تونس الذى بناه من الثمانينات فى محاولة منهم للاستيلاء على أرضه التى أوصى قبل وفاته بالبناء عليها وبجوار بيته مكتبة ومتحف شفيع شلبى تضم تراثه الضخم من الكتب والأفلام كمنفعة عامة وصدقة جارية لأهالى قرية تونس التى قرر أن يقضى سنوات عمره الأخيرة بها ومعهم حتى رحيله».

وتابعت: «حسب وصية شفيع قمت ببيع شقة فى الهرم لتوفير تكاليف تجهيز المكتبة، وكنت بصدد استكمال المشروع وصية شفيع، لكن المحليات منذ 1988 وعبر كل هذه السنوات تتعنت معنا فى الموافقة على توصيل المرافق والخدمات من كهرباء ومياه للمنزل»، لافتة «حدث ذلك معنا في حين تم توصيل جميع المرافق والتسهيلات للبيوت المجاورة بالقرية».

وأشارت: «لكن يوم الثلاثاء الماضي، وخلال تواجدنا في الإسماعيلية للاحتفاء بشفيع شلبي، عرفنا أنه تم إزالة البيت، وعندما عدنا وجدنا البيت تم تسويته بالأرض».

وتابعت: «توجهت فورا إلى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعرضت عليه الأمر حيث ادعى موظفو المحليات أنه قرار من المحافظ، الذى نفى ذلك تماما، وأكد أنه سيقوم بفتح تحقيق فى الأمر»، مشيرة إلى أن المحافظ مشكورا وعد ببحث الموضوع وحل المشكلة خلال أسبوع، مؤكدة: «كل إجراءاتنا في الأرض سليمة قانونا، فاإن الأرض ملك المحافظة وكان شفيع يستأجرها بحق انتفاع وملتزم بدفع إيجارها».

واحتفى مهرجان الاسماعلية الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية يوم الثلاثاء الماضى بالإذاعى والمخرج الراحل شفيع شلبي، بعرض ثلاثة أفلام من أفلامه، وهي فيلم «ياسلام على الميه»، إنتاج المركز العربي للإنتاج الوثائقي عام 1998، فيلم «صانع الفرح» إنتاج المركزالعربى للإنتاج الوثائقي عام 2003، وفيلم «اوركسترا النازلة» إنتاج المركز العربي للإنتاج الوثائقي عام 2009، كما تم تنظيم ندوة عقب العرض بحضور الناقد مجدي الطيب، ونخبة من الفنانين والمتخصصين.

يذكر أن شفيع شلبي أسس عام 1980، المركز العربى للإنتاج الوثائقي، وهى مؤسسة لا تهدف للربح وقام من خلالها بإنتاج نحو 1500 عمل على نفقته الخاصة، وتوفي في 13 يناير 2021.