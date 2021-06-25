زوجة الإذاعي الراحل شفيع شلبي تتهم المحليات بهدم منزله بالفيوم
سناء الشناوي: المحافظ نفى علمه بقرار الإزالة ووعد بالتحقيق
كتب:
إلهام زيدان
06:26 ص | الجمعة 25 يونيو 2021
المخرج والإذاعي شفيع شلبي
اتهمت سمية الشناوي، رفيقة درب الإذاعي والمخرج الراحل شفيع شلبي، مجلس مدينة يوسف الصديق بالفيوم بهدم منزل «شفيع» بقرية تونس، في محاولة من المحليات لاسترداد الأرض التي كان الإذاعي الراحل أوصى ببناء مكتبة ومتحف للمنفعة العامة وخدمة أهالي قرية تونس.
وأضافت سمية الشناوي في تصريحات لـ «الوطن»: «ونحن فى طريقنا لحضور الاحتفاء بشفيع شلبى بعرض أفلامه وندوة خاصة عنه فى مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية، فوجئنا باعتداء مجلس مدينة يوسف الصديق بالفيوم، بهدم منزل شفيع بقرية تونس الذى بناه من الثمانينات فى محاولة منهم للاستيلاء على أرضه التى أوصى قبل وفاته بالبناء عليها وبجوار بيته مكتبة ومتحف شفيع شلبى تضم تراثه الضخم من الكتب والأفلام كمنفعة عامة وصدقة جارية لأهالى قرية تونس التى قرر أن يقضى سنوات عمره الأخيرة بها ومعهم حتى رحيله».
وتابعت: «حسب وصية شفيع قمت ببيع شقة فى الهرم لتوفير تكاليف تجهيز المكتبة، وكنت بصدد استكمال المشروع وصية شفيع، لكن المحليات منذ 1988 وعبر كل هذه السنوات تتعنت معنا فى الموافقة على توصيل المرافق والخدمات من كهرباء ومياه للمنزل»، لافتة «حدث ذلك معنا في حين تم توصيل جميع المرافق والتسهيلات للبيوت المجاورة بالقرية».
وأشارت: «لكن يوم الثلاثاء الماضي، وخلال تواجدنا في الإسماعيلية للاحتفاء بشفيع شلبي، عرفنا أنه تم إزالة البيت، وعندما عدنا وجدنا البيت تم تسويته بالأرض».
وتابعت: «توجهت فورا إلى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعرضت عليه الأمر حيث ادعى موظفو المحليات أنه قرار من المحافظ، الذى نفى ذلك تماما، وأكد أنه سيقوم بفتح تحقيق فى الأمر»، مشيرة إلى أن المحافظ مشكورا وعد ببحث الموضوع وحل المشكلة خلال أسبوع، مؤكدة: «كل إجراءاتنا في الأرض سليمة قانونا، فاإن الأرض ملك المحافظة وكان شفيع يستأجرها بحق انتفاع وملتزم بدفع إيجارها».
واحتفى مهرجان الاسماعلية الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية يوم الثلاثاء الماضى بالإذاعى والمخرج الراحل شفيع شلبي، بعرض ثلاثة أفلام من أفلامه، وهي فيلم «ياسلام على الميه»، إنتاج المركز العربي للإنتاج الوثائقي عام 1998، فيلم «صانع الفرح» إنتاج المركزالعربى للإنتاج الوثائقي عام 2003، وفيلم «اوركسترا النازلة» إنتاج المركز العربي للإنتاج الوثائقي عام 2009، كما تم تنظيم ندوة عقب العرض بحضور الناقد مجدي الطيب، ونخبة من الفنانين والمتخصصين.
يذكر أن شفيع شلبي أسس عام 1980، المركز العربى للإنتاج الوثائقي، وهى مؤسسة لا تهدف للربح وقام من خلالها بإنتاج نحو 1500 عمل على نفقته الخاصة، وتوفي في 13 يناير 2021.