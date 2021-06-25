رئيس «النواب» الليبي: الشعب سيختار من يحكمه عبر الانتخابات

شدد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أمس الخميس، على أن الحل في بلاده بات مرتبطاً بإجراء العملية الانتخابية دون أي تدخل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف «صالح»، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بعد وصوله إلى المغرب ضمن زيارة رسمية، أن الشعب الليبي سيختار من يحكمه عبر الانتخابات سواء في انتخاب ممثليه في مجلس النواب أو اختيار رئيس الدولة، مثمناً دور الرباط في حل الأزمة الليبية.

وطالب «صالح»، الحكومة الليبية بدعم «مفوضية الانتخابات»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، كشف بوريطة، أن بلاده تتواصل مع كل المؤسسات الشرعية والمجتمع الدولي لحل الأزمة في ليبيا، مشدداً على أن إجراء الانتخابات هي مرحلة حاسمة.

وزير الخارجية المغربي: بلادنا تدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة الليبية

وقال وزير الخارجية المغربي، إن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة الليبية وفقا لخارطة الطريق التي وضعها الليبيون.

وأعلن وزير الخارجية المغربي، وقوف المغرب مع المؤسسات الشرعية بشكل دائم، برر بوريطة، عدم تواجد المغرب في مباحثات «برلين 2» لعدم توجيه دعوة له في «برلين 1».

وأشار «بوريطة»، إلى أن بلاده انخرطت بجهود حل الأزمة الليبية منذ بدايتها باعتبار أن استقرار ليبيا مهم للمغرب، موضحا أن المغرب سيقف دائما مع المؤسسات الشرعية في ليبيا.

جدير ذكره أن مراقبين ومحللين ليبيين كانوا أجمعوا على أن المخرجات التي تمخضت عن مؤتمر «برلين 2» لحل الأزمة في ليبيا وتم التوصل إليها والتوافق بشأنها بين الدول المشاركة، تواجه العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بمدى التزام الأطراف المحلية والدولية بتنفيذها.

ورغم حالة التفاؤل التي جمعت المتباحثين في برلين، وخطة العمل الشاملة التي وضعت في هذا المؤتمر من أجل تحقيق السلام الذي افتقدته ليبيا منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أنها لم تأتِ بالحل الكامل للأزمة، كما أن الطريق لن تكون سالكة أمامها،وفق محللين.

ودعا في بيان حول نتائج مؤتمر برلين 2، إلى الانسحاب الكامل لكل القوات الأجنبية والمرتزقة، وحث الليبيين والأطراف الخارجية على الاتفاق على خطة شاملة ذات جداول زمنية واضحة لتحقيق ذلك.

وطالب البيان الختامي لمؤتمر «برلين 2»، الذي انعقد الأربعاء، السلطات الليبية الممثلة في البرلمان والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى ضرورة الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، وتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات حسب الضرورة.