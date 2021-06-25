واشنطن: وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية

قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، إن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح ليندركينج، أن استمرار هجوم الحوثيين على مدينة «مأرب» الاستراتيجية الواقعة وسط البلاد، يعرقل فرص التوصل لتسوية سياسية، داعيا المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لإيقاف الهجوم على المدينة.

وكان المبعوث الأمريكي، حذر في وقت سابق، من أن البرامج الإنسانية في اليمن ستتوقف ما لم تزد المساهمات في الشهور القليلة المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.