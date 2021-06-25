متوفيان و21 مصابا خلال 12 ساعة في 6 حوادث مرورية بطرق بني سويف

لقي اثنان مصرعهما، بينهما طفلة، وأصيب 21 آخرون، خلال 12 ساعة فقط من مساء أمس الخميس، في 6 حوادث طرق متفرقة ببني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيي بني سويف الجامعي وأطفيح المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فيما جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وجرى إتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه رفع آثار تلك الحوادث، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة.

مصرع اثنين وإصابة 4 في حادث مروري بطرق بني سويف

في الحادث الأول، لقي اثنان مصرعهما بينهما طفلة، وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الحمرايا شرق النيل في بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى ذاته تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين أن الجثة لعامل يدعى علي ناجي حلمي، 46 سنة مقيم بني سويف، وأن المصابين في الحادث هم: مدثر علي ناجي، 18 سنة، مقيم بني سويف، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وإسلام محمد احمد، 37 سنة، مصاب جروح و كدمات متفرقة، مقيم بني سويف، وجودي محمد عبدالتواب، 8 سنوات، مقيمة بني سويف، مصابة اشتباه ما بعد الإرتجاج وتوفيت عقب وصولها المستشفى، ومحمد عبدالتواب حسين، 40 سنة، محام، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، ويوسف مرزوق يوسف، 30 سنة، محام، مقيم بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري.

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري بصحراوي بني سويف الشرقي

في الحادث الثاني أصيب 7 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقي الكريمات بنى سويف جنوب بوابة الكريمات نطاق محافظة الجيزة، حيث تلقت غرفة عمليات الإسعاف إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى الكريمات بنى سويف نطاق محافظة الجيزة، على الفور دفع مرفق إسعاف بني سويف برئاسة الدكتور أشرف عوض مدير مرفق إسعاف بنى سويف بـ 6 سيارات إسعاف تابعة للمرفق إلى موقع البلاغ.

ونقلت 6 سيارات اسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من صفوت عزيز امين، 53 سنة، مقيم مغاغه، عامل، مصاب جروح و كدمات متفرقة، وفرانسيس اسكندر فرانسيس، 47 سنة، عامل، مصاب جروح و كدمات متفرقة، حمدي سليم عبدالرحمن، 41 سنة، مقيم ناصر، نجار، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، وايمن كساب شلقامي، 36 سنة، مقيم دنديل، مصاب جروح و كدمات متفرقة، ايمن صبحي غبريال، 49 سنة، مقيم ببا، مصاب جروح و كدمات متفرقة، و اشرف فرج شفيق، 40 سنة، مقيم الفشن، مصاب جروح و كدمات متفرقة، وبباوي موسي، 55 سنة، مقيم الفشن مصاب جروح و كدمات متفرقة، وتم نقل المصابين عبر سيارات الاسعاف التابعة لمرفق بنى سويف الى مستشفى اطفيح المركزى بمحافظة الجيزة .

اصابة 3 أشخاص في حادث مروري بطرق بني سويف

وفي الحادث الثالث أصيب 3 أشخاص إثر تصادم دراجتين ناريتين امام وحدة إطفاء قرية بهبشين بمركز ناصر وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

تبين أن المصابين هم: عادل محمود صالح، 43 سنة، سائق مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد عادل محمد، 14 سنة، مصاب جروح و كدمات متفرقة، وحامد محمد سلطان، 19 سنة، مصاب جروح و كدمات متفرقة، وجميعهم يقيمون قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر.

اصابة 3 أشخاص في حادث مروري بطرق بني سويف إثر تصادم توك توك بملاكي

وفي الحادث الرابع اصيب 3 أشخاص، في حادث سير، وقع، إثر تصادم توك توك بسيارة ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الزراعي، قبل قرية بني عدي التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم توك توك بسيارة ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الزراعي، قبل قرية بني عدي التابعة لمركز ناصر.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 3 أشخاص، هم: سمير نسيم سعد، ٥٢ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالساق اليمنى، وبراوس فوزي ملوكة، ٢١ سنة، عامل، مصابًا بجروح و كدمات متفرقة، وعوض فوزي ملوكة، ١٩ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، بسيارة الإسعاف ونقلت المصابين إلى قسم الطواري بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللأزم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.

اصابة طالب وعامل في حادث مروري بطرق بني سويف

وفي الحادث الخامس أصيب طالب وعامل، إثر انقلاب سيارة ملاكي امام عزبة ابو سنة بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، حيث تبين أن المصابين هم: أحمد عبد التواب أسامة، طالب، مقيم محافظة الفيوم، 20 سنة، مصاب جروح و كدمات متفرقة، و محمد عبد الفتاح فراج، 43 سنة، مقيم محافظة الفيوم، عامل، مصاب جروح و كدمات متفرقة، وجرى نقلهما لتلقي العلاج والاسعافات الأولية بمستشفى بني سويف الجامعي.

اصابة عاملين إثنين في حادث مروري بطرق بني سويف

وفي الحادث السادس أصيب عاملين إثنين، انقلبت بهما سيارة 2 كابينة بطريق فرعي انفسط الجيزاوية بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، حيث تبين انهما: أحمد محمد علي مكي، 25 سنة، مقيم محافظة الأقصر، عامل، مصاب اشتباه كسر بالضلوع، و علي خليفه غانم خليفه، 56 سنة، مقيم بني سويف، عامل، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية