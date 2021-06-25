رامي فايز: قطاع السياحة يتعافى تدريجيا في مرسى علم والبحر الأحمر

قال رامى فايز، عضو جمعية مستثمرى مرسي علم، إن السياحة التي تأتي إلى مدينة مرسى علم والبحر الأحمر، تأتي من دول مثل أوكرانيا وتشيك وبولندا وسويسرا، مضيفًا أن السياحة التي تأتي إلينا من الدول الغربية وتحديدًا من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا لا زالت مُعلقة مؤقتًا بسبب «كورونا».

وأضاف «فايز»، خلال برنامج «بلاد طيبة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أننا في قطاع السياحة وتحديدًا في محافظة البحر الأحمر نسيرُ بخطى ثابتة ما بعد أزمة كورونا، كما أننا نتعافى بشكلٍ جزئي من أزمة كورونا.

وتابع أن أهم ما يُميز مدينة مرسى علم السياحية وجود أماكن للصيد ومسابقات الغوص العالمي والسفاري والمناظر الطبيعية الخلابة، قائلاً: «عاشر أحسن شاطئ على مستوى العالم حنكوراب، الذي يتواجد به 3 مواقع للغطس».

وأكمل: «خلال أيامٍ بسيطة، سيتم الإعلان عن أنَّه تمَّ تطعيم كل العاملين في قطاع السياحة بداية من الجونة وصولاً لمرسى علم، الذي يعمل بهذه المنطقة أكثر من مئة ألف شخص»، لافتًا إلى أنَّ مدينة مرسى علم بها سباق دولي لليخوت ومنطقة مشهورة لاصطياد الأسماك الثقيلة.

وتطرق «فايز»، إلى مشروع ما يُسمى «الريفيرا» المُتواجد في جنوب الغردقة، الذي يخلق منتجعات سياحية وفنادق على كل المستويات، قائلاً: «هذا المشروع يُوفر 150 ألف فرصة عمل للشباب».

وأشار إلى أنَّ قطار فائق السرعة «الغردقة- الأقصر» سيُسهم بشكل كبير في تنمية وتنشيط الحركة السياحية في مصر وتحديدًا في كل المجالات، لكونه سيُساعد في عملية المزج ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية، فضلاً عن التنمية المستدامة.ختامًا، أشار عضو جمعية مستثمرى مرسى علم، إلى أنَّ قطاع السياحة في منطقة البحر الأحمر يُواكب كل ما هو جديد في ملف السياحة على مستوى العالم من ناحية التدريب وتوفير الإمكانيات وغيرها من كل هذه الأمور.