عاجل.. أمريكا تجيز الاستخدام الطارئ لعقار «أكتيمرا» لعلاج كورونا

أجازت السلطات الصحية الأمريكية، الاستخدام الطارئ لعقار «أكتيمرا» لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» البالغين والأطفال في المستشفيات، فيما تم إصدار ترخيص الاستخدام الطارئ لشركة «جينينتيك» وهي وحدة تابعة لشركة روش القابضة.

وقالت إدارة «الغذاء والدواء» الأمريكية، إن العقار يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يتلقون «الكورتيكوستيرويدات» ويحتاجون إلى دعم بالأكسجين أو أجهزة تنفس صناعي أو أكسدة غشائية خارج الجسم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إدارة «الغذاء والدواء»: التجارب السريرية أظهرت أن العقار يقلل مخاطر الوفاة

وأضافت إدارة «الغذاء والدواء»، ان العقار غير مصرح باستخدامه للمرضى خارج المستشفيات، موضحة أن التجارب السريرية أظهرت أن العقار يقلل مخاطر الوفاة والوقت الذي يستغرقه المرضى في المستشفيات للتعافي.

من جانبها، أشارت «جينينتيك» في بيان مستقل، إلى أن ترخيص الاستخدام الطارئ يستند إلى نتائج 4 دراسات عشوائية خاضعة للمراقبة، قيمت فاعلية عقار «أكتيمرا» لعلاج المرض في أكثر من 5500 مريض بالمستشفيات.

وكانت إدارة «الغذاء والدواء»، أجازت في عام 2020، استخدام عقار «ريمديسفير» المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة «جلياد ساينسز» لعلاج المرضى المصابين بـ كورونا بالمستشفيات.