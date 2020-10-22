الولايات المتحدة ترخص عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

أصدرت الوكالة الأمريكية للأدوية، اليوم الخميس، ترخيصاً كاملاً لاستعمال عقار "ريمديسيفير" لعلاج مصابي "كوفيد-19" في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في مايو، وفق ما أفادت شركة "جلعاد" التي تصنّع هذا الدواء.

وأعلنت "جلعاد" تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم "فيكلوري"، موضحة أنّ ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي، وفقًا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

وحصلت عقارات أخرى على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط، وعقب الإعلان ارتفع سهم "جلعاد" في بورصة نيويورك بنسبة 4 بالمئة.

وكانت أعلنت وزارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية، يوليو الماضي، موافقتها على منح إذنً تسويقي لاستخدام عقار "ريمديسيفير" في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، إن سول سمحت بالفعل بالاستيراد الخاص للدواء لاستخدامه في حالات الطوارئ منذ يونيو الماضي، كما أنه من المتوقع أن تسهل الخطوة الأخيرة تأمين إمدادات كافية من الدواء في المستقبل.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن نظم علاج فيروس كورونا المستجد باستخدام عقارات ريمديسفير وهيدروكسي كلوروكوين ولوبينافير وريتونافير والانترفيرون، ذات تأثير ضئيل أو معدوم في خفض معدل الوفيات، بمقدار 28 يومًا، أو الفترة التي قضاها مرضى كورونا بالمستشفى.

جاء ذلك في تقرير، عن دراسة استندت إلى تجربة أُجرِيَت على مدى 6 أشهر، وتعد أكبر تجربة تحكم عشوائية في العالم عن علاجات فيروس كورونا المستجد، وفي إطار تجربة تضامن تشارك فيها عدد كبير من الدول، وكشفت عن أدلة قاطعة بخصوص الأدوية المعاد استخدامها في علاج كورونا.

وذكرت المنظمة أن الدراسة التي تغطي أكثر من 30 دولة نظرت في آثار هذه العلاجات على إجمالي الوفيات، وبدء استخدام التنفس الصناعي، ومدة إقامة المرضى في المستشفى.