تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أحداث الشغب بـ «الكابيتول» الأمريكي

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس الخميس، إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، سيشكلون لجنة خاصة بـ «الكونجرس»، للتحقيق في أحداث الشغب الدامية بمبنى «الكابيتول» في 6 يناير الماضي.

وأوضحت بيلوسي للصحفيين في الكابيتول، أنه يجب السعى لمعرفة حقيقة ما حدث، مضيفة: «سيستغرق الجدول الزمني وقتًا بقدر ما يتطلبه الأمر، تاركة الباب مفتوحًا أمام احتمال أن يمتد التحقيق حتى عام 2022، وهو عام الانتخابات النصفية بالكونجرس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

واقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في 6 يناير الماضي، قاعات مبنى الكونجرس وشرفاته في العاصمة واشنطن، تزامناً مع انعقاد مجلس الشيوخ للمصادقة على أصوات المجمع الانتخابي التي أكدت فوز الرئيس جو بايدن بالنتخابات الرئاسية الأمريكية.

محكمة أمريكية تعلق ترخيص محام ترامب لممارسة المهنة.. وترامب: القرار عمل اليسار الراديكالي

وفي سياق آخر، أعلنت المحكمة العليا في نيويورك، أمس الخميس، تعليق ترخيص رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لممارسة المهنة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت المحكمة، إن جولياني أدلى بتصريحات كاذبة ومضللة بشكل واضح للمحاكم والمشرعين والجمهور عندما كان يمثل ترامب وحملته في محاولة فاشلة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، موضحة في قرار من 33 صفحة، أن رخصة جولياني يجب أن يتم تعليقها، بينما يستمر النظر في اتخاذ إجراء تأديبي بحقه.

وأشار قرار المحكمة، إلى وجود أدلة لا جدال فيها على أن المدعى عليه نقل بيانات كاذبة ومضللة بشكل واضح للمحاكم والمشرعين والجمهور بصفة عامة، بصفته محامي الرئيس الأمريكي السابق، وحملة ترامب الانتخابية، فيما يتعلق بمحاولة ترامب الفاشلة لإعادة انتخابه في عام 2020.

ويمكن لـ جولياني الطعن بهذا الحكم، فيما أشارت المحكمة إلى أنه في حال اتخذ هذا الإجراء فإن من المحتمل أن يعرض نفسه في نهايته لـعقوبات قوية ودائمة.

من جانبه، اعتبر ترامب أن القرار من عمل اليسار الراديكالي ويأتي في إطار حملة المطاردة السياسية التي تستهدفه مع المقربين منه.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: «يجب أن يخجلوا من أنفسهم».