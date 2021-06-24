«الصحة» تعلن آليات القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض

أعلنت وزارة الصحة والسكان، آليات القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض، للعام الدراسي الجديد 2021/2022، لطلاب الشهادة الإعدادية، موضحة أنه نظرا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، طبقا لتعليمات مجلس الوزراء، وتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم التجمعات، حفاظا على الطلاب، جرى التأكيد على أن يكون القبول وتقديم الملفات، بالمدارس الثانوية الفنية التمريض، طبقاً لكل مركز إداري على حدة بواسطة ولي الأمر.

التقديم يبدأ للحاصلين على مجموع 280 في امتحانات الشهادة الإعدادية 2021

وأضافت الوزارة في مستند رسمي لها، أنه سيجري تقسيم الدرجات لمجموعات، طبقا لأعلى المجاميع على أيام منفصلة، موضحة أن يكون تقديم الطلاب الحاصلين على مجموع 280 حتى 275 لمدة 3 أيام، ويكون تقديم الطلاب الحاصلين على مجموع 274 حتى 269 لمدة 3 أيام، وهكذا على باقي الدرجات تباعا.

وتابعت الوزارة، أنه سيجري فحص الملفات وتحديد موعد اختبار الإملاء وكشف الهيئة لكل 30 طالبا، طبقا لأعلى المجاميع، ويتم تجهيز جميع الفصول بمقاعد للطلاب طبقاً للإجراءات الاحترازية، وذلك لإجراء الإملاء، مع وضع مسافة أمنة بين المقاعد، والانتظار لإجراء كشف الهيئة باليوم ذاته.

لا يسماح بالدخول إلا للطالب المتقدم فقط

وأوضحت الوزارة، أن سيجري استكمال باقي الاختبارات تباعا، حتى الأعداد المطلوبة، فلا يجري قبول أي ملفات أخرى، ولا يتم السماح بالدخول إلا للطالب المتقدم فقط، مشددة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بأماكن الانتظار حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض.

وأكدت أنه يحق للجهة المختصة، إضافة ما تراه مناسبا من إجراءات وقائية مشددة، حول آليات التقديم، حفاظا على عدم انتشار العدوى ومنع التجمعات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن التقديم للمرحلة الأعلى بعد الشهادة الإعدادية، يجري بالدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط.