عاجل.. مصرع 18 شخصا نتيجة حريق في صالة فنون قتالية وسط الصين

لقى 18 شخصا مصرعهم وأصيب 16 آخرون، صباح اليوم، جراء حريق في صالة فنون قتالية تقليدية صينية تعرف باسم «ووشو» باللغة الصينية، في محافظة «تشهتشنج» بمقاطعة خنان في وسط الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي سياق آخر، ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أنه مع استمرار معاناة ولاية «كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، من الحرارة الشديدة، التي حطمت مئات الأرقام القياسية، الأسبوع الماضي، تستعد المناطق الشمالية الغربية من البلاد لموجة حرارة تستمر عدة أيام، وقد تكون الأسوأ منذ 12 عاما.

نحو 13 مليون شخص يتلقون تنبيهات من ارتفاع الحرارة

وتلقى حوالي 13 مليون شخص، أمس الخميس، تنبيهات من ارتفاع الحرارة في أنحاء من ولايات واشنطن، وأوريجون، وكاليفورنيا، ونيفادا، وأيداهو، ومونتانا، مع توقعات بارتفاع هذا العدد.

من جانبها، توقعت «خدمات الطقس» الأمريكية تشكل منطقة قوية من الضغط الجوي المرتفع غرب كندا في نهاية هذا الأسبوع، ما سيسمح للهواء شديد الحرارة بالوصول إلى الولايات الشمالية الغربية على المحيط الهادئ.

ومن المتوقع تواصل ارتفاع الحرارة، في عموم مناطق الشمال الغربي الأمريكي، وستواصل الارتفاع من اليوم إلى الثلاثاء المقبل، كما من المتوقع أن تحطم درجات الحرارة الأرقام القياسية اليومية والشهرية وحتى في جميع الأوقات بسهولة، إذ إن أعلى مستوى سجلته مدينة سياتل على الإطلاق كان 39.4 مئوية، وبورتلاند 41.7.

كما من المتوقع أن تتعرض شبكات الكهرباء لضغط خطير، وتتزايد المخاوف من حدوث إصابات بين السكان، حيث تفتقر نسبة كبيرة من المنازل في سياتل وبورتلاند إلى مكيفات الهواء.

وستؤثر الحرارة المرتفعة في نهاية الأسبوع، على تجارب الفريق الأولمبي الأمريكي لسباقات الجري المقامة في يوجين بولاية أوريجون الواقعة ضمن إقليم الشمال الغربي الهادئ على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وتم بالفعل نقل العديد من الأحداث مثل سباقات 10 آلاف متر سيدات، وسباق 5 آلاف متر رجال، للتغلب على ذروة ارتفاع الحرارة في فترة بعد الظهر.

وفي العراق، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراق، أمس الخميس، إخماد حريق في مخزن للإطارات في «منطقة الكرادة» جنوب شرقي العاصمة العراقية «بغداد»، مشيرة في بيان، إلى عدم تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية، فيما تم فتح تحقيق لتحديد اسباب اندلاع الحريق، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».