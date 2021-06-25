عقوبة التحدث في الهاتف أثناء القيادة في قانون المرور.. الحبس والغرامة

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي انتبه إليها القانون لما تسببه من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير، حيث دعا القانون المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على أرواحهم وأرواح الآخرين أثناء فترة قيادة سياراتهم والانتباه واليقظة خلال السير للحد من وقوع الحوادث.

تقدم «الوطن» في التقرير التالي العقوبات التي فرضها قانون المرور بشأن التحدث في الهاتف المحمول وفقًا لمواد القانون وغيرها من المواد التي تسعى للحفاظ على أرواح الأشخاص سواء السائق أو الركاب.

سحب الرخصة وفرض غرامة مالية

المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، تنص على: أنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، بجانب سحب رخصة القيادة حال عدم التصالح بمبلغ 50 جنيهًا.

الحبس شهر وغرامة 1000 جنيه

إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها والحبس مدة لا تزيد عن شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.

حال استخدم السائق أنوار زائدة أثناء القيادة فإنه يعرض نفسه للعقوبة بسبب ارتكاب مخالفة وبناء عليه يتم توقيع غرامة مالية على السائق تتراوح ما بين 500 إلى 1000 جنيه، فضلًا عن سحب رخصة القيادة والتسيير للمركبة وفي هذه الحالة لا يجوز التصالح.

خطورة التحدث في الهاتف أثناء القيادة

أثبتت بعض الدراسات العلمية التي أُجريت في جامعة «أيوا» الأمريكية خطورة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكدة أن انشغال السائق باستخدام التليفون يؤثر سلبًا على قدرة الدماغ فضلًا عن أنه يقل من الانتباه المطلوب للتحكم في قيادة السيارة.