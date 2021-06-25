البرازيل تسجل أكثر من 73 ألف إصابة وألفي حالة وفاة بكورونا

سجلت البرازيل 73 ألفا و602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لللإصابات 18 مليونا و243 ألفا و483 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 2032 ليصل إجمالي الوفيات إلى 509 آلاف و141 شخصا، مشيرة إلى تعافي أكثر من 16.51 مليون مريض منذ بداية تفشي الوباء.

بينما سجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.