إصابة عامل بطلق ناري في خناقة عائلية بسوهاج

أُصيب عامل يقيم بدائرة مركز طما شمال سوهاج، بطلق ناري بالكتف الأيسر في مشاجرة مع عمه وجده بسبب خلافات بينهما، ونقل المصاب لمستشفى طما المركزي، وتحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وألقت الشرطة القبض على المتهمين وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد ورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول «إبراهيم.ع.ع»، 21 سنة، عامل، ويقيم بدائرة المركز، مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيسر فتحة دخول، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز.

وبالفحص وسؤاله اتهم كلاً من عمه "جمعة.ع" 30 سنه عامل، جده "عبد الكريم.ع" 60 سنة فلاح ويقيمان بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول ما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم «فرد روسي محلي الصنع»، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.