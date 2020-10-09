حنان يوسف تناقش الوعي باختلاف في "بنكمل الصورة" اليوم

تناقش الدكتورة حنان يوسف، في حلقة اليوم من برنامجها "بنكمل الصورة" على شاشه التليفزيون المصري مفهوم الوعي بالاختلاف وتقبل المجتمع للشخص المختلف.

ويقدم البرنامج نماذج من الشباب المصري الذى تخطي حواجز الاختلاف إلى التميز والنجاح، بمشاركة دكتور خالد حبيب الكاتب وخبير التنمية البشرية الدولي.

وصرحت "يوسف"، بأن برنامج "بنكمل الصورة" هو تطبيق حقيقي لمشاركة الشباب المصري بدور فعال في صناعة الوعي من خلال المشاركين في صناعة محتوى البرنامج من إعداد وتقديم، في أول تجربة يشهدها الإعلام المصري بتغيير دور الشباب من متلقي للرسالة الإعلامية لصانعها، وعدم حصره في القضايا الشبابية فقط.

وأضافت، أن فكرة البرنامج تولدت من خلال وظيفتها كأستاذة للإعلام بالجامعة في التعامل مع فئات مختلفة من الشباب المصري، ولاحظت مدى اهتمامهم وحماسهم بأن يكون لهم دورًا في بناء الوطن، فتقدمت بالفكرة إلى الاستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي دعم الفكرة من منطلق اهتمام القيادة السياسية بالشباب، وأصدر توجيهاته بأن تنتج الهيئة البرنامج تحت رعايته.

يذكر أن البرنامج منذ إذاعة الحلقة الأولى منه لاقى نجاحًا ملحوظًا بين قطاعات المجتمع المصري، لتميزه في الأنماط البرامجية المقدمة والصورة البصرية والإخراج والتقديم، حيث مثّل نموذجًا غير تقليدي عن المشهد الإعلامي الحالي.

البرنامج تحت إشراف نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، ويرأس تحريره ايمان نبيل ومي الجراحي، ويخرجه عمرو منصور.

وتذاع الحلقة الجديدة من "بنكمل الصورة" في تمام الثامنة مساءً على القناة الثانية بشاشة التليفزيون المصري.