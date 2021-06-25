منها سعر جرام الذهب عيار 21.. اعرف أسعار الذهب اليوم الجمعة

سجلت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في محلات الصاغة والأسواق وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في بداية معاملات اليوم الجمعة الموافق 25 يونيو، وذلك بعد أن شهد ارتفاعًا في نهاية التعاملات المسائية أمس الخميس بمقدار جنيهين.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، والذهب على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 882 و885 جنيهًا، بينما سجل في بداية التعاملات بين 879 و881 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 772 و774 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 662 و663 جنيهًا، وكان قد سجل صباحًا بين 659 و661 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6176 إلى 6192 جنيهًا.

الأسر المصرية باعت 6 أطنان من الذهب لـ«فك الزنقات»

وكان قد كشف في تصريح سابق، نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، عن بيع من 4-6 أطنان ذهب خلال تلك الفترة «وفقًا لعدد من تجار الصاغة»، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعره بالسوق، ونظرا للحالة الاقتصادية للعملاء الناتجة عن مناسبات مهمة مثل الإجازات السنوية والمصايف وعيد الأضحى الأمر الذى أدى إلى بيع جزء من ممتلكاتهم من المعدن الأصفر لحاجتهم إلى المال.

«بيع الذهب المشغول يؤدي إلى خسارة الزبون نسبة المصنعية، حيث أن التاجر عند الشراء يشتري الذهب الصافي فقط»، وفقًا لـ«نجيب»، لافتا إلى أنَّ مؤشر الذهب يشهد ارتفاعًا خلال الفترة الحالية ما يشجع الزبائن المدخرين للمعدن الأصفر على البيع.

نصائح للبيع الكسر

ونصح واصف الأسر التي ترغب في بيع الذهب الكسر بضرورة توخي الحذر عند الشراء بأن يكون من مكان موثوق فيه مع عدم شرائه من مواقع التواصل الاجتماعي، وعند بيعه يتمّ بيعه لتاجر معروف، موضحًا أنَّ بيع الذهب الكسر يكون دون مصنعية فالتاجر يخصم كامل المصنعية التي يفرضها التجار عند البيع وفقًا لأسعار الذهب المعلنة على الشاشات الرسمية بالسعر المعلن وقت البيع.