ضبط 3000 عبوة أدوية داخل محل عطارة شهير في قنا

تمكنت حملة مكبرة من التفتيش الصيدلي برفقة لجنة من العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بقنا وجهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية من ضبط أدوية مجهولة المصدر بنجع حمادي وفرشوط وأبوتشت.

حيث تمكنت الحملة، من ضبط مركز غير مرخص للحجامة، وتم ضبط 292 عبوة دوائية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، ومعدة للبيع، داخله، كما تم ضبط 88 عبوة دوائية مجهولة المصدر معدة للبيع داخل محل عطارة شهير في قنا.

وخلال الحملة، تم المرور على إحدى صيدليات السلاسل وتم ضبط بها أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان، فيما تمكنت الحملة من ضبط مكان غير مرخص لبيع وخزن الأدوية داخل أحد المراكز الطبية بمركز أبو تشت.

وبعد جرد المكان وفحصه تم ضبط أدوية مسجلة بوزارة الصحة والسكان بعدد 274 عبوة دوائية، تم تحريز الأصناف وتحرير محضر بالواقعة، وبمركز فرشوط، ضبط عدد 150عبوة دوائية بأحد المراكز الطبية تم تحريز الأصناف وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات لتوقيع العقوبات.

جاء ذلك بناء على التعليمات المشددة من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضبط سوق الدواء وبأمر التكليف الصادر من الدكتور راجي تواضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، والتكليف الصادر من الدكتورة أسماء مصطفى، مدير إدارة الصيدلة، والدكتور محمد نصر فندي، مدير التفتيش الصيدلي وتم تحرير المحاضر بمعرفة مفتشي الصيدلة الدكتور محمد صابر، والدكتور بيشوي وليم، والدكتور محمود إبراهيم.