مصرع طالب بجرعة أدوية زائدة وإصابة طالبة بحبة الغلة في الدقهلية

تمكن أطباء مستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية من إنقاذ حياة طالبة من محافظة الدقهلية، بعدما وصلت المستشفى مصابة بحالة إعياء وتسمم نتيجة تناولها قرصا كيماويا يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، وأكد والدها أنها تناولتها عن طريق الخطأ بمنزلها بقرية «تفهنا الأشراف»، مركز ميت غمر، كما لقي طالب مصرعه، بقرية «ميت دمسيس»، مركز أجا، إثر تناوله جرعة زائدة من أقراص دوائية نفسية وعصبية وتوفى عقب وصوله للمستشفي.

ورود بلاغ بتسمم طالبة

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، من مستشفى الزقازيق العام، بوصول المدعوة « ندا ج. أ.»، 17 سنة، طالبة، مقيمة بقرية «تفهنا الأشراف»، دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء، ادعاء تناول مادة سامة.

انتقل فريق من مباحث مركز ميت غمر إلى مكان الواقعة، وبسؤال والدها المدعو «ج. أ. م.»، 49 سنة، مقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بتناول ابنته أحد الأقراص الفوسفورية المستخدمة لحفظ الغلال عن طريق الخطأ، أثناء تواجدها بالمنزل، مما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6073 لسنة 2021 إداري مركز ميت غمر، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

مصرع طالب بأقراص دوائية

ومن جهة أخرى، تبلغ لمأمور مركز شرطة أجا من المستشفى المركزي بوصول المدعو «محمد م. ع.»، 16 سنة، طالب، مقيم بقرية «ميت دمسيس»، دائرة المركز، مصاباً بحالة إعياء، ادعاء تناول جرعة زائدة من أقراص دوائية، وتوفى فور وصوله المستشفى.

وبسؤال والده، 48 سنة، عامل، في محضر الشرطة، أكد أن نجله يعاني من مرض نفسي، ويعالج طرف أحد الأطباء بمدينة أجا، وقام بتناول جرعة زائدة من العلاج، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناول أقراص دوائية نفسية وعصبية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4169 إداري لسنة 2021 مركز أجا، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات.