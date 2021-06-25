إغلاق 4 مراكز دروس خصوصية والتحفظ 117 «مكبر صوت» في الإسكندرية

واصلت أحياء الإسكندرية، جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث شنت حملة موسعة، اليوم الجمعة، لمتابعة مراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة.

واستهدفت حملة مكبرة مراكز الدروس الخصوصية بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة الطلاب.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إن الحملة أسفرت عن غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية بمناطق «سيدي بشر وميامي والسيوف»، وأضافت رئيس حي المنتزه أول، أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرة إلى استمرار الحملات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

إسكندرية تقضي على التلوث السمعي

وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالقضاء على التلوث السمعي، وتعليماته بشأن المداومة علي حملات منع مكبرات الصوت والميكروفونات الخاصة بالباعة الجائلين في الشوارع والطرق المختلفة بالأحياء، تم تنظيم حملات مكبرة علي مستوي الأحياء أسفرت عن التحفظ علي 117 حالة مكبر صوت وميكروفون، بالتنسيق بين شرطة المرافق ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية.

محافظ الإسكندرية يكلف برصف الطرق

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالإسراع في إنهاء رصف كافة الشوارع بنطاق جميع الأحياء ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية المخصصة لرصف الطرق بالمحافظة للعام الجاري، مؤكدا أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.