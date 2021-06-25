5 معلومات عن شاطئ ستانلي.. منها سبب اسمه: دخوله بـ 25 جنيها (صور)

يعد شاطئ ستانلي، أحد أشهر شواطئ الإسكندرية، كونه يمتاز بخدمة مميزة للمصطافين، ناهيك عن تسميته على شخصية هامة، بالإضافة إلى تفرده بكبائن ستانلي التي تعد واحدة من علامات المصيف السكندري، علاوة على مواجهته لكوبري ستانلي، أحد أشهر معالم عروس البحر الابيض المتوسط.

ويرصد «الوطن»، خلال السطور التالية، معلومات عن شاطئ ستانلي، وفقاً لما نشرته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، والتي تقدم معلومات عن أشهر شواطئ الإسكندرية.

سبب تسمية شاطئ ستانلي

سمي شاطئ ستانلي بهذا الاسم نسبة إلى الرحالة الإنجليزى هنرى مورتون ستانلي، وهو مكتشف منابع النيل عند بحيرة فيكتوريا سنة 1875، وتم إطلاق إاسمه على أجمل شواطئ الإسكندرية تكريماً له.

تاريخ إنشاء شاطئ ستانلي

شاطئ ستانلي تم إنشاؤه على شكل نصف دائرة يحتوى على أشهر كبائن الإسكندرية، وهي كبائن ستانلي التي تقع علي ثلاث طوابق تم إنشائها سنة 1932.

أبرز زوار شاطئ ستانلي

قد شهد شاطئ ستانلي على زيارة مشاهير في كافة المجالات على رأسهم الكاتبه الإنجليزية اجاثا كريستى وأشهر مشاهير السينما المصرية مثل: «عمر الشريف، فاتن حمامة، سعاد حسني، احمد رمزى، عبد الحليم حافظ، شادية، ليلي فوزى، صباح، وغيرهم».

شاطئ ستانلي حاضر في السينما المصرية

وكان لشاطئ ستانلي دورا كبيرا فى السينما المصرية حيث مثل به أفلام عديدة مثل فيلم «الحرمان للفنان عماد حمدى، الحياة الحب، وأيس كريم فى جليم، وبحبك وأنا كمان، وصايع بحر»، كما ظهر شاطئ ستانلي فى مسلسل الراية البيضا لجميل راتب وسناء جميل.

تكلفة دخول شاطئ ستانلي حالياً

بـ 25 جنيها فقط للفرد يمكن قضاء يوم جميل علي شاطئ ستانلي الساحر، ذلك السعر الذي أقرته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية شاملا شمسية وكرسي وترابيزة واستعمال غرفة تغير الملابس ودورة المياه.

شاطئ ستانلي يتميز بأجوائه كونه يمكن الفرد من الجلوس أمام الشاطئ ومياهه الزرقاء الرائعة، ناهيك عن التصميم الفريد للكبائن خاصة بعد التطورات التي حدثت لها، الأمر الذي جعل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تصفه بكونها لوحة ثلاثية متكاملة للشاطئ مع الكبائن مع كوبرى ستانلي المصمم علي الطراز الفلورنسي الإيطالي.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شاطئ ستانلي من الشواطئ التي يوجد بها أعلى درجات الأمان كون الشاطئ مراقب بالكاميرات بالإضافة لوجود إدارة حازمة للشاطئ والكبائن.