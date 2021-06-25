الإنتاج الحربي تعلن تفاصيل مبادرة إعداد كوادر رقمنة الصناعة

كشف الدكتور محمد أحمد عبدالنظير، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تفاصيل إطلاق مبادرة إعداد كوادر رقمنة الصناعة، قائلا: إن المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة ستقدم كورس لتأهيل مهندسي الإنتاج والصيانة على عملية تحويل نظام التصنيع إلى الثورة الصناعية الرابعة، وأنه سيتم تقديم الكورس خارج مصر على دورتين مدة الواحدة منهما 5 أيام، على أن يحصل المتدرب على شهادة تكلفة بنحو 3 آلاف دولار.

تفاصيل مبادرة إعداد كوادر رقمنة الصناعة

وأضاف مختار في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن هذا التدريب سيُقدم لـ1000 مهندس مصري في الخارج دون دفع أي مصاريف، وسيحصلون على نفس الشهادة التي يحصل عليها نظرائهم الذين تلقوا نفس التدريب في الخارج.

الذكاء الاصطناعي يؤدى لزيادة وجودة الإنتاج

وأشار إلى أن رقمنة الصناعة مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة قائلا: «في هذه الثورة لا تعمل الآلات بمفردها، لكن هناك منظومة تربطها وتقوم بتجميع المعلومات الخاصة بها إلكترونيا، ويستخدم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الموجودة في المصنع لتقليل الهدر وتقليل الطاقة وتحسين الجودة وزيادة الإنتاج».

وتابع: أن الثورة الصناعية الرابعة هي تفاعل الآلة مع الإنسان من خلال البرمجة واستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير العملية الصناعية.

يذكر أن وزارة الإنتاج الحربي، أطلقت «المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة»، بالتعاون مع «أيقن للتكنولوجيا الرقمية» و«جنرال إلكتريك الرقمية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث أقيم المؤتمر بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.