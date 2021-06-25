إسلام عنان: التوزيع غير العادل للقاحات سيؤدي لتحور شديد بخصائص كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الشغل الشاغل للعلماء حاليا ليس فيروس كورونا الأصلي، ولكن متحوراته، فبدأوا في وضع خريطة توقعية لشكل التحورات التي حدثت، وحذروا أنه حتى 2022 ستكون التحورات بسيطة، وإذا لم لم يحدث توزيع عادل للقاحات في العالم حتى 2022، فيمكن أن يحدث تحور شديد في خصائص الفيروس تجعله متغير تماما، ما يضطر البحث عن لقاح جديد.

انخفاض إصابات كورونا في مصر «أمان زائف»

وأضاف «عنان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أن الأعداد المسجلة لإصابات فيروس كورونا في مصر تشهد تناقصا تدريجيا، ولكن من المفترض ألا ينتاب الشخص «أمان زائف»، وهذا ما حدث في الموجات السابقة لكورونا، خاصة أن الموجة لا تنتهي بصفر إصابات أو وفيات، «الإصابات متهمناش أد ما يهمنا انخفاض الوفيات».

تحورات كورونا لن تنتهي لهذا السبب

وأوضح الدكتور إسلام عنان، أن العالم أصبح حاليا منقسم، فهناك دول تخفف من إجراءاتها الصحية نتيجة ارتفاع عمليات تلقيح مواطنيها، مثل دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وبعض الولايات الأمريكية، وهناك دول على النقيض مثل إفريقيا وبعض دول آسيا التي تواجه مشكلة في اللقاحات، وبالتالي انتشار كورونا مرتفع هناك، وتحورات الفيروس لن تنتهي مثل تحور دلتا ثم دلتا بلس.

السعودية سمحت بالتطعيم بجرعتين من لقاحين مختلفين

وأكد محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن لقاحات كورونا مازالت ناجعة مع متحور دلتا بلس، فالفعالية قد تكون منخفضة قليلا، فإذا أصيب متلقي اللقاح بمتحور دلتا بلس ستكون الأعراض خفيفة، وتجرى حاليا تجارب لإتاحة التطعيم بالجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين، والمملكة العربية السعودية حصلت على موافقة بذلك أمس، كما أن إنجلترا سمحت بذلك منذ 6 أشهر.