أسعار الأضاحي في مصر 2021.. الجاموسي بـ52 والعجول البقري بـ58 جنيه

مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك، أعلنت وزارة الزراعة أسعار الأضاحي في مصر 2021، حيث تم تحديد أسعار العجول الجاموسي بـ52 جنيها للكيلو جرام الواحد، و58 للعجول البقرية للكيلو القائم، وجاءت أسعار الضأن الخروف بسعر 60 جنيها للكيلو القائم، مؤكدة أنه بدأ حجز الأضاحي من خلال منافذ الوزارة الزراعة، ومنفذ قطاع التسويق ومنفذ جزيرة الشعير في القليوبية.

وأوضحت الزراعة أنه تسهيلا علي المواطنين قامت الوزارة بتحديث طرق للدفع، حيث كان من المتعارف عليه أن يتم دفع قيمة المواشي نقدا، ولكن للتسهيل سيتم دفع دفعة حجز يتم سدادها عن طريق الفيزا كارت، لحجز أضحية الأبقار والجاموسي، وخروف العيد، على أن يتجه الراغب في الحجز عقب دفع مقدم الحجز لاختيار أضحيته من بين المعروض في جزيرة الشعير بالقليوبية، أومنافذ الوزارة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أسعار الأضاحي في مصر 2021.. متوفرة في وزارة الزراعة بأسعار مخفضة

وتختلف أسعار الأضاحي في مصر 2021، عن العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار المواشي مقارنة بأسعار العام الماضي، ليسجل سعر كيلو الضأن قائم حي بين 60 و65 جنيهًا بحسب اختلاف النوع، مقابل 55 و60 جنيهًا العام الماضي، ويرجع سبب ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام إلى زيادة أسعار الأعلاف فضلا عن كثرة الطلب، بالإضافة إلي تكلفة نقل المواشي من محافظة إلي أخري.

وأفادت الوزارة بأن أسعار الوزارة تقل عن الأسواق الخارجية بنحو 2 جنيه لتخفيف العبء عن المستهلك، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة، الذي أكد ضرورة تخفيف العبء عن كاهل المستهلك وتوفير لحوم وأضاحي بجودة عالية، حيث فتحت الوزارة باب الحجز منذ الأربعاء الماضي ومن المقرر أن يستمر حتي عيد الأضحي المبارك.